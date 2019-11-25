Akçakale - Tel Abyad gümrük kapısı 7 yıl sonra açılıyor

Suriye krizinin başlamasından bu yana kapalı olan Akçakale - Tel Abyad gümrük kapısı yeniden açılıyor.

Kapının açılması için son hazırlıklar yapılırken, kapının yakın zamanda açılması bekleniliyor. Kapının yeniden geçişlere açılması ile Tel Abyad’a yapılacak insani ve lojistik yardım buradan gidecek. Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ülkelerine bu kapıdan da dönüş yapabilecek. Suriye’nin kuzeyindeki Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin 2014 yılında IŞİD’in eline geçmesinin ardından Akçakale’deki gümrük kapısı geçişe kapatılmış ve olası terör saldırılarını engellemek için beton bloklarla güçlendirilmişti. Daha sonra Tel Abyad, YPG’nin kontrolüne geçti ve gümrük kapısındaki beton bloklu güvenlik önlemi devam etti. Sputnik’in haberine göre, Barış Pınarı Harekâtı ile Tel Abyad’ın YPG’den temizlenmesinin ardından Akçakale Gümrük Kapısı’nı yeniden faaliyete geçirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında beton bloklar kaldırıldı. Gümrük sahasının her iki tarafındaki beton bloklar gelen vinçler tarafından yerinden sökülerek TIR’lara yüklenerek bölgeden kaldırıldı.

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