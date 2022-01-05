AKP anketine göre % 51.6: Erdoğan başaramaz

Aralık sonunda yapılan ve AKP yönetimine de sunulan ankette, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi konusundaki uygulamaları konusunda kamuoyunun nabzı tutuldu.

Erdoğan’ın ekonomi konusunda hedeflediği başarıyı yakalayabileceğine inanmayanların oranı yüzde 51,6 olarak ölçüldü. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AKP yönetimine sunulan ankette, Erdoğan’ın faizleri düşürme konusundaki kararlılığını destekleyenlerin oranı yüzde 56,1, desteklemeyenlerin oranı yüzde 43,9 olarak tesbit edildi. Haber Merkezi

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