AKP’de kopuşlar başladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “AK Parti’ye olan ümitler bir gün bitecek, çünkü artık AK Parti’nin haksızlıkları, yanlışlıkları açık olarak görülmeye başlandı. Bunun için de kopuşlar başladı” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran seçimleri sonrası AKP’den kopuşların başladığını ve AKP’lilerin bir arayış içerisinde olduğunu öne sürdü.

Karamollaoğlu, “Başkanlık sistemi değişmeden Türkiye’ye huzur gelmez” dedi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AKP’nin çözülmeye başladığını ileri sürerek, “Bugünkü başkanlık sistemi değişmeden Türkiye’ye huzur gelmez” dedi. Karamollaoğlu kendileri ile temas halinde olan AKP miletvekilleri olup olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi; “Benim geçmişte gördüğüm birçok arkadaşımız genel seçimlerden önce bu iş böyle gitmez, büyük bir kesim bunu söylüyor artık. Bunu söyleyen insanlar ister istemez bir arayışın içine giriyorlar. Ve bunu artık bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanının devam ettirebilme ihtimalini ben göremiyorum, bitti. Deniz bitti dememin sebebi bu. Çünkü bundan sonra ben problemleri çözebilecekleri kanaatinde de değilim. Bize büyük bir kısım gelecek. Ben samimî olarak inanıyorum. Ancak herşey zamanını bekliyor.” DW Türkçe’nin canlı yayınlanan programa konuk olan Karamollaoğlu, “Ümitlerini kestikleri zaman gelecekler. AK Parti’ye olan ümitler bir gün bitecek çünkü artık AK Parti’nin haksızlıkları, yanlışlıkları açık olarak görülmeye başlandı. Bunun için de kopuşlar başladı” ifadelerini kullandı.

Başkanlık sistemi değişmeden Türkiye’ye huzur gelmez

AKP’nin kendileri ile ittifak kurmayı istemesi halinde nasıl bir tavır alacağı sorusu üzerine Karamollaoğlu, “Oturur konuşuruz. Ama şunu bilelim. Bugünkü sistem çok net söylüyorum, ilk kaide ve kural bugünkü başkanlık sistemi değişmeden Türkiye’ye huzur gelmez” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’nın parçası olup olamayacağı konusunda Karamollaoğlu “Mümkün değil, olamaz. MHP ne için Cumhur İttifakı’nın bir parçası oldu? Belli miktarda milletvekili çıkarabilmek, belli belediyeleri almak için. Biz Türkiye’nin geleceği ile ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

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Sırtımızdan hançerlendik

İstanbul seçimiyle ilgili partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) toplayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarına yaptığı ilk değerlendirmede, yeni oluşum hazırlığında olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu kastederek, “Sırtımızdan hançerlendik” dediği öğrenildi. Öte yandan parti kurma hazırlığını sürdüren Ali Babacan’ın kısa bir süre önce Erdoğan’la görüştüğü ve partiden ayrılacağını ilettiği belirtildi. Erdoğan, grup toplantısının ardından parti kurmaylarıyla Meclis’te kısa bir değerlendirme yaptı. Toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Grup Başkanı Naci Bostancı, AKP Grup başkanvekilleri de katıldı. Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Erdoğan “İstanbul önemli ama Türkiye İstanbul’dan ibaret değil. Türkiye’de biz varız, onun için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Babacan Erdoğan’la görüşmüş

23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yeni siyasi partiler kurulacağı iddiaları yaygınlaştı.

Partilerden birinin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün destek verdiği, eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın genel başkanlığında kurulması planlanıyor. İddialara göre bu partinin lider kadrosunda bir dönem AKP politikalarının yürütücü isimlerinden Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün, Sadullah Ergin gibi isimler olacak. Bugün Medyascope yayınına katılan gazeteci Kemal Öztürk, Ali Babacan’ın randevu isteyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiğini ve partiden ayrılacağını kendisine söylediğini öne sürdü. Öztürk, Babacan’ın 10 gün içinde de AKP’den ayrılacağını kamuoyuna duyuracağını söyledi.