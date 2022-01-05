Akşener: Takke düştü kel göründü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran yönetim anlayışı sağ olsun, yeni yılın daha ilk saatlerine rekor seviyede zamlarla girdik” dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Sadece aralık ayında, LPG fiyatları yüzde 80 arttı. Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 130 oranında zam geldi. Köprü geçişlerinde çift yönlü tarifeye geçildi. Artık takke düştü, kel göründü." dedi.

Akşener, 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla partisinin üye sayısının 512 bin 543 kişiye ulaştığını, artık yarım milyon kişilik kocaman aile haline geldiklerini söyledi.

“İktidar faizi indiriyorum" deyip aslında faiz artırarak küçük yatırımcıyı çarptı”

Yeni yıla "zam kabusuyla" girdiklerini ifade eden Akşener, AK Parti iktidarının 20 Aralık akşamı "faizi indiriyorum" deyip aslında faiz artırarak, küçük yatırımcıyı çarptığını savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şunları kaydetti:

"31 Aralık gecesi de elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı yüzde 50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı, zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek, zamları enflasyondan kaçırıp milyonlarca memur ve emeklimizin yeni yıl zammını da çarpmış oldu. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran yönetim anlayışı sağ olsun, yeni yılın daha ilk saatlerine rekor seviyede zamlarla girdik. Doğal gaza konutta yüzde 25, sanayide yüzde 50 zam geldi. Benzine 68 kuruş zam yapıldı. Sadece aralık ayında LPG fiyatları yüzde 80 arttı. Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 130 oranında zam geldi. Köprü geçişlerinde çift yönlü tarifeye geçildi. Artık takke düştü, kel göründü."

Meral Akşener, vicdansızca yapılan bu rekor zamların, iktidarın beceriksizliğinin bir vesikası olduğunu ileri sürdü.

“Nebati gibi bir liyakat abidesini ekonominin üstüne meteor gibi düşürdün”

İktidarın bu saatten sonra Türkiye'ye vereceği tek şeyin, daha çok yoksulluk ve acı olduğunu iddia eden Akşener, bu kürsüden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı defalarca uyardıklarını anımsattı. Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanında iş bilen 3-5 kişi vardı, onların da görevine son verdin. Ekonominin E'sinden anlamayan insanları göreve getirdin. 'Damat kadar başınıza taş düşsün' derken damadının manevi halefi Nureddin Nebati gibi bir liyakat abidesini ekonominin üstüne meteor gibi düşürdün. Sana kaç kere söyledim, 'Önce ekonomiye olan güveni tesis edeceksin, bunun başka yolu yok' dedim. Peki sen ne yaptın? Aynı hataları inatla tekrarladın. Ekonomiye güven aşılayacağına, herkesi dehşete düşüren adımlar attın. Hazinenin başına bakan diye getirdiğin Nebati kuyruklu yıldızı, milletimiz çarpıldıkça utanmadan gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Sayın Erdoğan, vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu? Mesela elektrik faturaları yüzde 127 artınca, kara kışta doğal gaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu? TÜİK'in makyajlı rakamlarında bile gıdadaki fiyat artışı yüzde 43,8, ulaşım masrafları yüzde 53,6 artmış. Ev eşyaları yüzde 40,9 zamlanmış. Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Üreticinin enflasyonu yüzde 79'a dayanmış, henüz ürünlere yansımamış yüzde 43 zam daha var. Esnafımız, KOBİ'lerimiz iflasın eşiğindeyken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Pek de örtülü olmayan faiz artırımından sonra 'dolar düştü, haydi etiketleri indirin' diye kürsülerden esiyordun. Peki 31 Aralık gecesi kendi kendini bir kez daha yalancı çıkartıp milletin sırtına zamları bindirince senin de gözlerin ışıldıyor muydu Sayın Erdoğan?"