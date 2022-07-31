Alevi kurumlarına eş zamanlı saldırı

Muharrem Orucu’nun ilk gününda Ankara’da Alevi kurumlarına yönelik saldırı gerçekleşti. Ankara Mamak’ta kimliği belirlenemeyen bir kişi, Şah-ı Merdan Cemevi’ne saldırıda bulundu; Türkmen Alevi Bektaşi Derneği’nde bir kadın yapılan bıçaklı saldırıda yaralandı.

Ayrıca Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Batıkent Serçeşme Cemevi’ne yönelik de saldırılar oldu. Şah-ı Merdan Cemevi Dedesi Kazım Erbektaş, olayı “Bugün saat üç gibi ceme başlamıştık. Toplanıyordu millet. Yerime geçtim, üç beş kişi yanıma oturuyordu. Dışarıdan birisi geldi, üç beş tane sandalye fırlattı. Birisi oturduğu yerde üzerime geliyordu. Bir şey demeden kaçtı. Kameralarda görülüyor. Sesini filan duymadık. Ne için yaptı? 10 yıldır ilk defa oluyor.” ifadeleriyle anlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Ankara - anka