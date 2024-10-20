Ali Akgündüz Hoca dualarla

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün ağabeyi Ali Akgündüz hoca İstanbul'da vefat etti. Ali Akgündüz'ün cenaze namazı 19 Ekim 2024 Cumartesi günü öğle namazı vaktinde Güngören'de Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nde kılınarak Eyüp Sultan Mezarlığında dualarla defnedildi.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, vefat haberini sosyal medyada şu notla paylaştı: "Akgündüz ailesinin maddi ve manevi reisi, alim ve fazıl, 85 yıllık ömrünütn 80 yılının iman ve Kur'an hizmetine adayın ağabeyi Ali Akgündüz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." Ali Akgündüz, (1940-2024) Diyarbekir’in Çüngüş kazasına bağlı Malkaya köyünde 3 Mart 1940 tarihinde dünyaya gelmişti. İstanbul/Yeni Asya

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