"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Allah’a hesap vereceğiz

09 Nisan 2020, Perşembe 23:51
SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’dan “Bütün davranışlarımızda halkımıza ve nihayetinde Allah’a hesap vereceğimizi unutmamalıyız” dedi.

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’dan milletvekillerine mektup göndererek Meclis’te görüşülmekte olan infaz düzenlemesinin hukuki temeli olmayan bazı sebeplerden dolayı içeride tutulan binlerce mahkûmu kapsamayacağını söyledi.

“Sayın Milletvekili” diye başladığı mektubunda, “Olağanüstü günleri yaşadığımız bu dönemde, halkın temsilcileri olarak üzerimize düşen mesuliyet her zamankinden daha fazladır” diyen Karaduman, “Bugünkü öncelikli mesuliyet, her insanın en temel hakkı olan ‘yaşama hakkı’nı müdafaa etmektir. Koronavirüs salgını ile birlikte cezaevlerindeki hastalık riski düşünülerek infaz düzenlemesi sürecinin ivedilikle sonuçlandırılması önem arz etmektedir. Bu konuda üstlendiğimiz görev, büyük bir öneme sahiptir” dedi.

ADALETİ ÜSTÜN TUTMAK GEREKLİ

Hazırlanan infaz düzenlemesinin, hukuki temeli olmayan bazı sebeplerden dolayı içeride tutulan binlerce mahkûmu kapsamayacağını görüldüğünü ifade eden Abdulkadir Karuduman, mektubunda, ayrıca “Siz de takdir edersiniz ki yargı düzenlemesi; silâhlı terör örgütü üyesi olduğuna dair haklarında somut delil bulunmayan, şiddete bulaşmadığı halde tutuklanan ve hüküm giyen kişileri de kapsamalıdır. Hukuk, siyasî mensubiyetine ve kimliğine bakmaksızın bütün insanlara eşit muamelede bulunan bir kurumdur. Âdil yargılanma hakkı ve hukuk önünde eşitlik hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bütün davranışlarımızda halkımıza ve nihayetinde Allah’a hesap vereceğimizi unutmamalıyız. Bizlerin bu noktada yapması gereken kamuoyunu dinlemek ve adaleti üstün tutma yönünde duruş sergilemektir. Saygılarımla” ifadelerini de kullandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Okunma Sayısı: 331
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletsizliği derinleştirmeyin

    Korona ihracatı da vuruyor

    KHK’lıya ikinci etapta evet

    İşçiyi işten çıkarmayın

    Allah’a hesap vereceğiz

    Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

    'Bu ödeme o kişiyi ve ailesini mutlu etmeyecektir'

    Erzurum'da 6 mahalle karantinaya alındı

    İngiltere'de de henüz zirve görülmedi

    '138 bin kişi karantinada'

    İtalya'da ölen doktor sayısı 100'ü geçti

    Kulp'taki terör saldırısına ilişkin gözaltılar var

    Bakan Koca son gelişmeleri paylaştı: 'Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu'

    'Almanya'da 50 binden fazla kişi iyileşti'

    Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor öldü

    'Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz'

    Dünya genelinde ölü sayısı 100 bine yaklaştı

    Avrupa Basketbol Şampiyonası da ertelendi

    Son 24 saatte 1890 ölüm: ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve demokrasi mücadelesi
    Cevher İLHAN

    “İnfaz yasası” âdil ve insaflı olmalı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa’nın siyaseti Erdoğan’la devam ediyor
    Risale-i Nur'dan

    Hastalığın açtığı duâ musluğu
    Ali FERŞADOĞLU

    Yine de ölümden korkuyorum, ama!..
    Faruk ÇAKIR

    Rehavete yer yok
    Şemseddin ÇAKIR

    Hasbünallahü ve ni’mel vekil-2
    Bayram ASLAN

    Şimdi dua etme zamanı
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya Camiası ve fitne tuzakları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.