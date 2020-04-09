Allah’a hesap vereceğiz

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’dan “Bütün davranışlarımızda halkımıza ve nihayetinde Allah’a hesap vereceğimizi unutmamalıyız” dedi.

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’dan milletvekillerine mektup göndererek Meclis’te görüşülmekte olan infaz düzenlemesinin hukuki temeli olmayan bazı sebeplerden dolayı içeride tutulan binlerce mahkûmu kapsamayacağını söyledi.

“Sayın Milletvekili” diye başladığı mektubunda, “Olağanüstü günleri yaşadığımız bu dönemde, halkın temsilcileri olarak üzerimize düşen mesuliyet her zamankinden daha fazladır” diyen Karaduman, “Bugünkü öncelikli mesuliyet, her insanın en temel hakkı olan ‘yaşama hakkı’nı müdafaa etmektir. Koronavirüs salgını ile birlikte cezaevlerindeki hastalık riski düşünülerek infaz düzenlemesi sürecinin ivedilikle sonuçlandırılması önem arz etmektedir. Bu konuda üstlendiğimiz görev, büyük bir öneme sahiptir” dedi.

ADALETİ ÜSTÜN TUTMAK GEREKLİ

Hazırlanan infaz düzenlemesinin, hukuki temeli olmayan bazı sebeplerden dolayı içeride tutulan binlerce mahkûmu kapsamayacağını görüldüğünü ifade eden Abdulkadir Karuduman, mektubunda, ayrıca “Siz de takdir edersiniz ki yargı düzenlemesi; silâhlı terör örgütü üyesi olduğuna dair haklarında somut delil bulunmayan, şiddete bulaşmadığı halde tutuklanan ve hüküm giyen kişileri de kapsamalıdır. Hukuk, siyasî mensubiyetine ve kimliğine bakmaksızın bütün insanlara eşit muamelede bulunan bir kurumdur. Âdil yargılanma hakkı ve hukuk önünde eşitlik hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bütün davranışlarımızda halkımıza ve nihayetinde Allah’a hesap vereceğimizi unutmamalıyız. Bizlerin bu noktada yapması gereken kamuoyunu dinlemek ve adaleti üstün tutma yönünde duruş sergilemektir. Saygılarımla” ifadelerini de kullandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA