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23 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Alman fırkateyni tarafından Türk gemisine yapılan müdahaleye kınama

23 Kasım 2020, Pazartesi 18:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Libya'nın Mistrata limanına doğru yolan alan Roselina-A isimli Türk bandıralı kargo gemisine, Bingazi şehrinin 200 kilometre açıklarında Alman fırkateyni Hamburg tarafından durdurulmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin, "AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir." dedi.

Libya'ya yük taşıyan ticaret gemisinin Doğu Akdeniz'de durdurularak uluslararası hukuka aykırı şekilde aranması nedeniyle Twitter hesabından açıklama yapan Oktay, şunları kaydetti:

"AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum."

Euronews Türkçe

Etiketler: Alman fırkateyni, Türk gemisi, müdahale, kınama
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