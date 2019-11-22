Alternatif seslere tahammül yok

“Bugün çok bağımsız ve çok özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, o zamanlar gazete yönetiyorlardı. Ve ben istemeden, ertesi günün gazete manşetlerini bana gönderiyorlardı. “Uygun mudur” diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu” sözleri ile gündem olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığı yapan eski Anadolu Ajansı Genel müdürü Kemal Öztürk, kendisi hakkında iddialar ortaya atanlar için 3 kuruşluk tazminat dâvâsı açtığını duyurdu.

T24’ün haberine göre, kendisi hakkında linç girişimi düzenlendiğini belirten Öztürk, “Hiçbir alternatif medyanın doğmasını istemiyorlar. Bir Youtube kanalında, röportaj yapılan kişilerin gerçek sorularla karşılaştığında gündemi nasıl değiştirebildiğini gördü herkes. Milyarlık yatırımlarla kurulmuş, televizyonların, gazetelerin yapamadığını bir Youtube kanalı yapıyorsa, bu yalanlar üzerine kurulmuş bir sistem için büyük tehlike demektir. İşte boğmak istedikleri şey, bu yeni ses, yeni bakış açısı, alternatif medya süreçleridir. Lakin başaramadılar. Başaramayacaklar da. Çünkü şikâyet edecekleri bir patronum, sesimi kısacakları bir yöneticim, amirim yok. Bu yüzden den itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama hiçbir iftira tutmayacak” ifadesini kullandı.

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