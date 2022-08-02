"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Altılı masadan göç raporu

02 Ağustos 2022, Salı 00:19
Son dönemde Türkiye’deki en sıcak gündemlerden biri olan Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve göçmenlerin durumu Altılı Masa’nın da bir sonraki toplantısının ana gündemlerinden biri olacak. Altılı masa bünyesinde kurulan Göç Komisyonu’nun hazırladığı raporda da sona gelindi.

Liderlere sunulacak raporda Suriye’de Esad rejimi ile diyalog kurulması vurgulanıyor. Altılı masa bünyesinde kurulan ve bir süredir çalışmalarını devam ettiren Göç Komisyonu’nun hazıırladığı raporda son aşamaya gelindi. artıgerçek’in haberine göre, Komisyon, 10 Ağustos’ta yapacağı üçüncü toplantıda göç raporuna son şeklini vermeyi hedefliyor. Rapor tamamlandıktan sonra genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da 21 Ağustos’ta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak liderler buluşmasında göç raporunu masaya yatıracak.

ESAD REJİMİ İLE DİYALOG GELİŞTİRİLSİN

Raporda, Türkiye’de bulunan sığınmacı, göçmen ve mültecilerin sayıları ile ülkelerine göre dağılımlarına ilişkin bilgiler de yer alacak. Göç raporunun ana başlığını ise Türkiye’de bulunan sığınmacıların, kaçakların ve göçmenlerin geri dönüşleri oluşturuyor. Edinilen bilgiye göre raporda ağırlıklı olarak “geri dönüşlerle” ilgili öneriler yer alacak. Suriyeli göçmenlerin ger gönderilmesi için seçimin ardından iktidarın değişmesi ile birlikte Türkiye’nin Esad Rejimini diyaloğun geliştirilmesi en dikkat çeken önerilerden biri.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Olacak şey değil

    Altılı masadan göç raporu

    İstanbul’da enflasyon yüzde 100’e dayandı

    Tarla-market farkı 9’a çıktı

    Son bir yılda doğal gaz yüzde 597 zamlandı

    Otobüs bileti uçağa yaklaştı

    Konuşsaydınız böyle olmazdı

    Zamlar alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

    Artan TOKİ taksitlerine tepki

    Perinçek: Ağar’a kefilim

    Market soruşturmasında karar yıl sonunda verilecek

    Yanan ormanlar 20 - 60 yılda eski haline dönebiliyor

    Çin-Tayvan anlaşmazlığının 70 yılında da askeri gerilim devam ediyor
    📷

    500 yıllık ve yapımı meşakkatli bir lezzet: Boyoz

    Avrupa'da sıcaklar sebebiyle çok sayıda kişi öldü

    MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    TMO'nun fındık alımları 22 Ağustos'ta başlayacak

    Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları oynanacak

    Fransa - Aubais'deki yangında 370 hektar alan küle döndü

    Kosova-Sırbistan gerginliğinde son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset tuzağı ve İhvan
    Genel

    Olacak şey değil
    Genel

    Konuşsaydınız böyle olmazdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tarla-market farkı 9’a çıktı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sevk-i İlâhîye tâbi olmak
    Süleyman KÖSMENE

    İltifatta ölçümüz ne olmalıdır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Güneş tutulması, kader ve hür irade
    Genel

    Son bir yılda doğal gaz yüzde 597 zamlandı
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruf için neyi bekliyoruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.