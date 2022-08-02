Altılı masadan göç raporu

Son dönemde Türkiye’deki en sıcak gündemlerden biri olan Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve göçmenlerin durumu Altılı Masa’nın da bir sonraki toplantısının ana gündemlerinden biri olacak. Altılı masa bünyesinde kurulan Göç Komisyonu’nun hazırladığı raporda da sona gelindi.

Liderlere sunulacak raporda Suriye’de Esad rejimi ile diyalog kurulması vurgulanıyor. Altılı masa bünyesinde kurulan ve bir süredir çalışmalarını devam ettiren Göç Komisyonu’nun hazıırladığı raporda son aşamaya gelindi. artıgerçek’in haberine göre, Komisyon, 10 Ağustos’ta yapacağı üçüncü toplantıda göç raporuna son şeklini vermeyi hedefliyor. Rapor tamamlandıktan sonra genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da 21 Ağustos’ta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak liderler buluşmasında göç raporunu masaya yatıracak. ESAD REJİMİ İLE DİYALOG GELİŞTİRİLSİN Raporda, Türkiye’de bulunan sığınmacı, göçmen ve mültecilerin sayıları ile ülkelerine göre dağılımlarına ilişkin bilgiler de yer alacak. Göç raporunun ana başlığını ise Türkiye’de bulunan sığınmacıların, kaçakların ve göçmenlerin geri dönüşleri oluşturuyor. Edinilen bilgiye göre raporda ağırlıklı olarak “geri dönüşlerle” ilgili öneriler yer alacak. Suriyeli göçmenlerin ger gönderilmesi için seçimin ardından iktidarın değişmesi ile birlikte Türkiye’nin Esad Rejimini diyaloğun geliştirilmesi en dikkat çeken önerilerden biri. Haber Merkezi

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