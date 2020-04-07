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8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Anayasaya aykırı

07 Nisan 2020, Salı 23:43
CHP yeni infaz düzenlemesine muhalefet şerhi düştü. Şerhte, yasa teklifinin, birçok yönden Anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesinin öngörüldüğü yeni infaz düzenlemesine ilişkin AKP ve MHP imzasıyla hazırlanan yasa teklifinin bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek hızla yasalaştırılması planlanıyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, komisyonda son derece sınırlı değişiklik yapılan teklifin Genel Kurul’daki görüşmelerinde de önergelerle değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Komisyonda kabul edilen teklife muhalefet şerhi koyan CHP, HDP ve İYİ Parti yapılması gereken düzenlemelere ilişkin önerilere de yer verdiler.

SiyasÎ suçlulara öncelik tanınmalı

CHP’nin muhalefet şerhinde yer alan bazı öneriler şöyle: Eşitlik ilkesine aykırı: Yasa teklifi, birçok yönden Anayasa’ya aykırıdır. Tutuklu ve hükümlüler arasında keskin bir ayrım yapılması, gerçek suçlular- siyasî (sanal) suçlular arasında ayrımcılık, terör suçlarının tümden kapsam dışı tutulması Anayasa aykırılıkların başında gelmektedir.İndirim ve afta siyasal suçlulara öncelik tanınmalı: Siyasal suçların muhatabı, ilke olarak yöneticiler olup, bu suçların yelpazesi, siyasal rejimlerin demokratik olma derecesini de ortaya koyar. Şu halde siyasal suçlar, ilgili devlette yürürlükte olan siyasal rejim ve/ya sisteme bağlı olarak değişen suçlardır. Bu nedenle, “düşünce suçları”, siyasal niteliklidir: Söz, yazı, slogan, afiş, pankart, gösteri ve yürüyüşler, protestolar, örgütlenme özgürlükleri… ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ buna tipik örnektir: Hakaret, adi suç (TCK 125); ama ‘cumhurbaşkanına hakaret’ (TCK 299), siyasal suçtur. Bu nedenle, indirim ve afta öncelik siyasîsuçlara tanınmalı. 

Haber alma hakkı engellenmesin

Resmiî ilân sınırlaması kaldırılmalı: Basın İlân Kurumu’ndan ilân ve reklâm alma kriterine dayalı olarak hükümlülerin haklarına sınırlama getirilmesi, o hükümlünün okuduğu gazete dolayısıyla cezalandırılması anlamı taşımaktadır. Basın İlân Kurumu’nun sistematik hale dönüştürdüğü eleştirel gazetecilik yapan yayın organlarına yönelik resmî ilân kesme cezaları göz önüne alındığında, hükümlülerin haber alma hakkının engellendiği tartışmasız şekilde görülecektir. Kapasite daha da artacak: Getirilecek uygulamanın en net sonuçlarından biri, basit suçlardan kısa süreli hapis cezası alanların da artık cezaevinde girmesi olacaktır. AKP Genel Başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına eleştirel yorum yapanlara sıklıkla açılan soruşturma ve davalar neticesinde verilen cezaların büyük bir kısmı artık cezaevlerinde geçirilecektir. Maddenin uygulamaya konulması durumunda, şu anda 300 bin civarında olan tutuklu-hükümlü sayısının çok kısa bir zamanda 500 binlere çıkması kaçınılmaz gözükmekte.

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