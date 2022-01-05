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5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ankara'dan Atina'ya tepki

05 Ocak 2022, Çarşamba 10:49
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarıyla ilgili "Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit, Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Bilgiç, konuya ilişkin soruya yazılı olarak verdiği yanıtta, Dendias'ın açıklamalarını "kışkırtıcı söylem" olarak nitelendirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Atina'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin, silahlandırılması uluslararası hukuka aykırı olan Ege adalarının silahlandırılmasına ilişkin açıklamalarına tepki göstermişti.

Açıklamasında, "Türkiye iyi niyetini göstermek istiyorsa Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik anlaşmayı iptal etmesi gerekir" ifadesini kullanan Dendias, Türkiye'nin bölgede saldırgan bir politika izlediğini öne sürmüştü.

"Popülist iddialar"

Dendias'ın yaptığı açıklamaların popülist iddialar olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem, ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, açıklamasında Dendias'ın diyalog yerine gerginliği tercih ettiğini ifade ederek, "Dendias’ın bu hezeyanları, Yunanistan’ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

"Kendine güveni olan ülkeler, bu tür davranışlar sergilemez." ifadesini kullanan Bilgiç, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik iddialar ileri sürerken bir yandan da Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddiaları doğrultusunda gerginliği artırıcı eylemlerde bulunduğunun altını çizdi.

"Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz"

Bilgiç, Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara ve hukuka saygı duymaya davet ettiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit, Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Yunanistan’ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka, uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz."

Euronews Türkçe

Etiketler: Ankara, Atina, tepki
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