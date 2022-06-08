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8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik, tüyler ürperten büyük saygısızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı

08 Haziran 2022, Çarşamba
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede küstah, kendini bilmez, öğrenci ve insan ünvanına hiçbir şekilde layık olmayan bir şahsiyetsizin, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik küstahça, ahlaksızca, haysiyetsizce yaptığı asla kabul edilemez insanlık dışı büyük saygısızlığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Dehşet veren konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Antalya Valiliğinden yapılan bilgilendirme ve açıklamalar şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı, bir lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Kutsalımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, basın mensuplarıyla buluştu.

Bir gazetecinin bir okulda dansöz oynatıldığı iddiasını ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığı hatırlatması üzerine Özer, şöyle konuştu:

"Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Hem Valiliğimiz gerekli incelemeleri başlattı hem de biz MEB olarak müfettişimizi gönderdik. Gerekli olan her türlü incelemeyi yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli soruşturmayı başlattı. Biz MEB olarak devletiyle milletiyle barışık, milletin değerlerini içselleştirmiş bir gençlik yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu uğraşımızı verirken, bu şekilde yaklaşımı, kutsalımıza, Kur'an-ı Kerim'e, Kutsal Kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezayı vereceğiz. Eğitim sistemimiz çok büyük bir sistem. Bundan sonraki süreçte de buna benzer muhtemel vakaları önleyebilmek için çalışacağız. Gençlerimizin özellikle sadece kutsala değil, doğaya, çevreye, insana saygılı ve Türkiye'nin hedeflerini, bölgede ve dünyada iktidar sahibi bir ülke olma yolunda ilerlerken ona uygun şekilde gençliği nasıl yetiştiririz, bunun için eksiklikler nelerdir, neleri yapmamız gerekir, bununla ilgili bu ay içerisinde organizasyon yapıp bunları çok kapsamlı şekilde masaya yatıracağız."

Antalya Valiliği de soruşturma başlattı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine, açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlatılan çok yönlü soruşturma neticesinde öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığınca işlemlere başlanmış ve adli süreç devam etmektedir."

Açıklamada, idari olarak ise öğrencilerle ilgili disiplin işlemlerinin başlatıldığı, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

AA

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