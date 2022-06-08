Asgari ücret arttırılmalı

MÜSİAD Kadın Koordinasyonu’nda 14 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bu asgari ücretle geçinilir mi? Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünya’nın haberine göre Asmalı, alım gücünün düştüğünü, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini belirterek, “Eğer işveren bir iyileştirme yapacaksa bunun mutlaka vergi dışında tutulması lazım, devletin ekstra kazanç elde etmemesi gerekir” dedi. Asmalı, enflasyonla mücadelede asgari ücret artışından ziyade kalıcı ekonomik politikalar olması gerektiğine işaret etti. Haber Merkezi

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