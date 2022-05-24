Bu asgari ücretle geçinilir mi?

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, 4 bin 253 liralık asgari ücretle geçinen ailelerin durumuna dikkat çektiği ‘Milletin Geçim Derdi’ çalışmasının beşincisini yaptı.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, 4 bin 253 liralık asgari ücretle geçinen ailelerin durumuna dikkat çektiği ‘Milletin Geçim Derdi’ çalışmasının beşincisini yaptı. Kira, faturalar ve diğer giderleri 3 bin 453 lira olarak hesaplayan Dikbayır, geriye kalan 800 lira ile market alışverişine çıktı. Dikbayır’ın sınırlı miktarlarda alabildiği ürünlerin toplam tutarı 903 lira 45 oldu.

Dikbayır, aldığı ürünlerden tavuk, çay, makarnalar ile bebek mamasını iade etti ve bebek bezini de küçük boyu ile değiştirdi. Dikbayır, aldığı ürünleri göstererek, “Şu masanın üstündeki, size 6 saat bile yetmez. Siz, vatandaşa diyorsunuz ki ‘bir ay boyunca bununla karnınızı doyurun’. Temmuz ayı falan değil, yarın zam yapmanız lazım bu vatandaşa. Asgari ücretliye, emeklilerimize özellikle ve maaşlı insanlarımıza, kamu çalışanlarına acil zam yapmanızı bir kere daha üstüne basa basa size söylemeye çalışıyoruz” dedi.

Ankara - Anka

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Zamlarda G-20'yi solladık

Enflasyon TÜİK’e göre bile yüzde 70’e dayanırken pazarda hissedilen yüzde 200’ü geçti. Gıda enflasyonu öyle bir hale geldi ki sofralarımız artık tehdit altında.

Gübrede, tahılda ve mazotta yaşanan maliyet artışı ise yılın ilk üç ayında G-20 ülkeleri arasında en çok enflasyonda başı çeken Türkiye’de hissedildi. Mart ayında en yüksek gıda fiyat artışı yüzde 60-70 ile Türkiye ve Arjantin’de yaşandı. Ulusal istatistiklere göre, Rusya, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerdeki gıda fiyatları mart ayında yüzde 10-20 arttı. Dünya’nın haberine göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde gıda fiyatlarındaki artışlar Fransa ve İrlanda’da yüzde 2.5 iken bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ve Baltık ülkelerinde yüzde 10’dan fazla oldu.

Haber Merkezi