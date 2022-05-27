Asıl adaletsizlik servet dağılımında

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden Prof. Hurşit Güneş, hükümetin ekonomi politikasındaki tercihlerinin Türkiye’de ciddi bir servet dağılımı problemi meydan getirdiğini söyledi.

VOA Türkçe’nin haberine göre Güneş, ‘Türkiye’deki enflasyon küresel etkinin ötesinde arttığını biliyoruz. Enflasyonla mücadele bir yana para politikası ve kamu maliyesi alanlarında enflasyonu azdıracak politikalar kümesi uygulanıyor. ‘Enflasyon hızla dizginlerini koparttığı zaman sabit gelirlilerin reel satın alma güçleri düşer ve gelir dağılımı bozulur. Para politikasını yanlış uyguladığınız zaman varlık fiyatları çok hızlı artıyor. Gayrimenkul ve sabit varlıkların fiyatları çok çabuk yükseliyor. Bu bir yandan kiraları yükselttiği için gelir dağılımını bozuyor, dahası servet dağılımı olumsuz etkiliyor. Asıl eşitsizlik hatta adaletsizlik servet dağılımda oluşuyor’’ dedi. Haber Merkezi

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