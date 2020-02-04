Asıl beka meselesi kutuplaşma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın halkı kutuplaştırdığını söyleyerek, “Eğer bu kutuplaşma meselesini çözemezsek asıl beka meselesi o zaman başlıyor” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İzmir’e bağlı Çeşme ilçesinde düzenlediği “Geleceğin Türkiye’si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı”nda altı aydır ağırlıklı olarak iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü gündeme getirdiklerini belirtti. Bu konuda üç kamuoyu araştırma şirketinden bu ay gelen sonuçları açıklayan İYİ Parti lideri, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi isteyenlerin oranının yüzde 54, yüzde 63 ve yüzde 64 olduğunu vurguladı. VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Akşener, “Kararsızlar var, fikri olmayanlar var. Ama cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube sistemin yanında duran seçmen sayısı yüzde 35. Dolayısıyla bu işi de beraber başaracağız” dedi.

İnsanlar korkutuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutuplaşmaya sebep olmakla suçlayan Akşener “Eğer bu kutuplaşma meselesini çözemezsek asıl beka meselesi o zaman başlıyor” diye konuştu. Geçmişte vatandaşın siyasetçiyi verdiği sözü tutup tutmaması, hizmet getirip getirmemesi üzerinden tarttığını kaydeden Akşener, “2002’den sonra hayat tarzları, aidiyetler ve bu aidiyetler arasında asgarî müştereklerin azaltıldığı, o müştereklerin ortadan kaldırılmasına yönelik pis bir siyasî dille, insanların tahkir edildiği, korkutulduğu bir siyasî atmosfer” oluştuğunu belirtti. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde parti içinde seçime tek başına mı yoksa ittifakla mı gidilmesi gerektiği konusunun tartışıldığını söyleyen Akşener, partililerin “Türkiye’nin değerler sistemi üzerinden kutuplaştırılarak, kiminin din üzerinden kiminin etnik aidiyet üzerinden öteki haline getirildiği, tek kişinin yönettiği bu sistemin kalıcı olmaması için biz her türlü ittifaka açığız ve CHP ile seçime girmeliyiz” dediğini aktardı.