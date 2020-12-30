Aşıyı Türkiye’ye kim getiriyor?

Türkiye’nin Çin’den ısmarladığı ve Çin gümrüğünde görülen korona vak’ası sebebiyle nakliyesi ertelenen aşıların ilk partisi Türkiye’de.

Sağlık Bakanlığı, Sinovac şirketi tarafından üretilen aşı için “aracısız getireceğiz” açıklamasında bulundu ancak ortaya atılan iddialar, aşının Keymen İlâç adlı bir şirket tarafından getirildiği yönünde... Türkiye’nin Çin’den ısmarladığı koronavirüs aşılarının, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının aksine bir aracı firma vasıtasıyla getirildiği iddiaları gündemde. Bu iddiayı dile getiren isimlerden biri de CHP Milletvekili Murat Emir oldu. Emir, Çin’de Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşısının bir ilâç firması aracılığıyla Türkiye’ye getirileceğini iddia etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise söz konusu iddiaları yalanlamış ve aşıyı Devlet Malzeme Ofisi’nin getireceğini, Sinovac ile arasında da herhangi bir aracı olmadığını açıklamıştı. Tartışmalar sürerken, TRT muhabirlerinden birinin Çin’den paylaştığı fotoğraf bakan Koca’yı yalanlar nitelikteydi. Zira aşı paketlerinin üzerinde “Keymen İlâç” ibaresi bulunuyordu.