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21 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Atanmış rektör ve dekana istifa çağrısı

20 Şubat 2021, Cumartesi 23:09
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasını protesto eden akademisyenler, yeni kurulan Boğaziçi Hukuk Fakültesi’ndeki dekan atamasına da tepki gösterdi.

Akademisyenler, “Atanmış rektörü, rektör yardımcılarını ve hukuk fakültesi dekanını derhal istifaya dâvet ediyoruz” dediler. gazeteduvar’ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepki gösteren akademisyenlerin protestosu devam ediyor. Kampuste polis ablukasının devam ettiği ve kampuse basın mensuplarının alınmadığı aktarılan açıklamada, “Üniversitemize yönelik gayrimeşrû rektör atamasıyla başlayan siyasî saldırı tam 7 haftadır hız kesmeden devam ediyor. Üniversite iradesi hiçe sayılarak, usûl ve teamüller çiğnenerek iki yeni fakülte açılmasının üzerinden 2 hafta geçti. Bu hafta da yine teamüllerimize aykırı olarak, Hukuk Fakültesi Dekanı’nın bizlerce seçilmeden, bilgi ve görüşümüz alınmadan atandığını medyadan öğrendik” denildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri açıklamada, “Son söz olarak atanmış rektörü, rektör yardımcılarını ve hukuk fakültesi dekanını derhal istifaya dâvet ediyoruz. Kabul etmiyoruz! Vazgeçmiyoruz!” denildi.

Etiketler: rektör, dekan, istifa, çağrı
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