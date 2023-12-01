Avrupa Birliği Adalet Divanı’na başörtüsü tepkisi

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın, kamu idarelerinin çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklamasının önünü açan kararına tepki göstererek, “Adalet Divanı’nın başörtüsü kararı çoğulcu demokratik toplum değerlerine aykırıdır. Karar, Müslüman kadınların kamusal hayattan daha fazla dışlanmasına yol açacaktır” dedi.

Davaya konu olan olayda, başörtülü çalışanlara karşı inanca dayalı doğrudan ayrımcılığın yapıldığının gayet açık olduğunu dile getiren Yeneroğlu, “Çünkü sadece kıyafetinden dolayı bir insanın taraf veya tarafsız olarak değerlendirilmesi, örneğin başörtüsü olayında başörtülü veya başörtüsüz halin tek başına bir norm olarak esas alınması, başlı başına tarafsızlık ilkesine aykırıdır ve ciddi ayrımcılıklara yol açar. Nasıl İran’ın başörtülü olmayı bir norm olarak kabul edip tüm kadınlara dayatması insan haklarının özüne dokunup ihlal ediyorsa, başörtüsüz olmanın da norm kabul edilip herkese dayatılması aynı şekilde insan hakları ihlalidir” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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