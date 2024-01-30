Avrupa’da sondan ikinciyiz

Emekli maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranında Türkiye 36 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada.

6 milyon emekli 10 bin lirayla geçinecek

Türkiye’de emeklilerin nüfusa oranı artarken emeklilerin milli gelirden aldığı pay ise düşüyor. Emekli maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranında Türkiye 36 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada. 2021 yılında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşlarının GSYH’den aldığı pay Türkiye’de yüzde 6,1 olurken AB ortalaması yüzde 13 oldu.

AB İstatistik Ofisinin verilerine göre emekli/yaşlı ve dul/yetimin dahil olduğu emekli maaşlarında GSYH’den en çok pay alan ülke yüzde 17,2 ile İtalya. Ardından Yunanistan (yüzde 16,6) Avusturya (yüzde 15,4) ve Fransa (yüzde 14.4) geliyor. AB ortalaması yüzde 13. Emeklilerin GSYH’den en düşük pay aldığı ülke ise yüzde 4 ile İrlanda. Türkiye yüzde 6,1 ile sondan ikinci. Emeklilerin milli gelirden aldıkları pay diğer ülkelerde şöyle: İspanya yüzde 13,2; Almanya yüzde 12,6; Hollanda yüzde 11,5; Norveç yüzde 9,9; Romanya ve Bulgaristan yüzde 9,9 ve Arnavutluk yüzde 6,9.

Sosyal koruma yardımları geriledi

Eurostat verilerine göre 2021 yılında Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı yüzde 10,7 oldu. Türkiye bu oran ile 36 Avrupa ülkesi içinde son sırada yer aldı. Sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı AB’de ise yüzde 28,7. Bu alanda zirvede yüzde 33,4 ile Fransa yer alıyor. Ardından Avusturya (yüzde 32,3), İtalya (yüzde 30,7) ve Almanya ile Finlandiya (yüzde 30,6) geliyor. Son sıradaki Türkiye’nin hemen üstünde Arnavutluk (yüzde 12,8) ve İrlanda (yüzde 13,2) bulunuyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre sosyal koruma gelirlerinin yüzde 38,0’ını devlet katkıları, yüzde 30,6’sını işveren sosyal katkıları ve yüzde 25,9’unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu. Öte yandan sosyal koruma yardımlarının payı 2020 yılında yüzde 12,8 iken 2022’de bu oran yüzde 8,2’ye geriledi.

Haber Merkezi

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Hakkımızı istiyoruz

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) İzmir Temsilciliği, kademeli emeklilik talebiyle Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların mağdur edildiğini öne süren EMADDER üyeleri, “Mezarda emeklilik istemiyoruz”, “2000 sonrası SGK’lıya adil kademeli emeklilik haktır” pankartı arkasında bir araya geldi, “Hak hukuk adalet”, “Kademe gelecek yüzler gülecek”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarını attı. Basın açıklamasını okuyan EMADDER İzmir Temsilcisi Nurten Demirel, yetkililere seslenerek şöyle konuştu: “Emeklilik için 17-20 yıl beklemenin bedeli ne ile ölçülebilir? 17 yıl 20 yıl ne demek? Bir insanın doğup askerlik çağına gelmesi demek, üniversite çağına ve evlilik çağına gelmesi demek. Bizler sadaka, lütuf istemiyoruz. Çalıştık, emek verdik, anamızın ak sütü gibi helal olan hakkımızı istiyoruz.”

İzmir - Anka