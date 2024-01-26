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26 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

6 milyon emekli 10 bin lirayla geçinecek

26 Ocak 2024, Cuma 12:53
Aralık ayında kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin ocak maaşı yüzde 49,25 zamla 8 bin 955 lira olacak. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liraya tamamlandı. Bu durumda olan emekli sayısı 6 milyonun üzerinde.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının yüzde 42,6’dan yüzde 49,25’e yükseltilmesiyle, hangi emeklinin ne kadar ek zam farkı alacağı araştırılmaya başlandı. Emekliler ayın 17’sinden itibaren maaşlarını almaya başladıkları için ek zam farkının ne zaman hesaplara yatacağı da merak konusu oldu. Yarın itibariyle tüm emekliler ocak ayı maaşını almış olacak. Emekliye ek zam düzenlemesini de içeren kanun teklifi ise dün akşam TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ek zamla ilgili kanunun en geç yarın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Artı Gerçek’in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra bir hafta içinde zam farklarının ödeneceğini duyurmuştu. Bu durumda, önümüzdeki hafta cuma gününe kadar ek zam farklarının hesaplara yatması bekleniyor.

Ek zam farkı ne kadar?

Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri kaç lira ek zam farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak maaşı yüzde 37,57 zamlı olarak ödendi. Ek zam kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlandığında ise zam oranı yüzde 49,25’e yükseltilmiş olacak. Böylece yüzde 11,68’lik zam farkı oluşacak. Bu fark ocak maaşına ek olarak hesaplara yatacak? Yani emekliler, yüzde 11,68 ek zam alacak. Daha net anlaşılması açısından durumu üç örnekle açıklayacak olursak; - Aralık ayında maaşı 9 bin lira olan emekli, ocak ayında yüzde 37,57 zamla 12 bin 381 lira maaş aldı. Ek zam kanunu çıktıktan sonra bu emeklinin maaşı 13 bin 432 liraya yükselecek. Ek zam farkıyla oluşan bin 51 lira önümüzdeki hafta bu emeklinin hesabına yatacak. - Aralık ayında 15 bin lira alan emeklinin maaşı ocakta 20 bin 635 lira oldu. Ek zamla bu emeklinin maaşı 22 bin 387 lira olacak. Aradaki 1752 lira fark önümüzdeki hafta hesabına yatacak. - Aralık ayında kök maaşı 6 bin lira olan emeklinin ocak maaşı yüzde 49,25 zamla 8 bin 955 lira olacak. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liraya tamamlandı. Tamamlama, kök maaşa zam olarak yansımadığı için, bu emekli ek zamdan sonra da 10 bin lira almaya devam edecek. Bu durumda olan emekli sayısı 6 milyonun üzerinde.

Haber Merkezi

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