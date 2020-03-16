Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var." dedi.

'Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım' Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.'' ifadelerini kullandı. AA

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