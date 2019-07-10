Avrupa'nın en büyük mülteci kampına kilit vuruldu

İtalya'da Sicilya Adası'nda bulunan Avrupa'nın en büyük mülteci kampı kapatıldı. Katanya kentinde bulunan yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli Mineo kampının kapanışına katılan İçişleri Bakanı Matteo Salvini "Ne güzel bir gün" açıklamasında bulundu.

Kapanışın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini "Burası yeniden gerçek ekonomiye, yani tarım, ticaret ve iş olanakları için kullanılacak, mülteci ticareti için değil. Bu toprakları bir problemden kurtarmanın gururunu yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Aynı zamanda aşırı sağcı Lega Partisi'nin lideri olan Matteo Salvini, 2017 yılında kampta bir gece geçirmiş ve iktidara gelmesi halinde kapatılacağının sözünü vermişti.