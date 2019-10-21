Avustralya’da gazeteler sayfa kararttı

Avustralya’da basın özgürlüğünün karşı karşıya kaldığı kısıtlamaları eleştiren birçok gazete Pazartesi günkü baskılarında ön sayfalarını kararttı.

Avustralya’nın önde gelen gazeteleri, ülkede basın özgürlüğünün karşı karşıya kaldığı kısıtlamalara ve hükümetin “ulusal güvenlik” gerekçesi ile bazı bilgilieri kamuoyundan saklamasına karşı başlattığı kampanya kapsamında Pazartesi günkü baskılarını kararttı.

DW’de yer alan habere göre, ülkede birçok konuda farklı bir duruş sergileyen gazetenin aldığı ortak karar uyarınca bugünkü baskıların ilk sayfalarındaki metinlerin üzeri sanki sansürlenmişçesine çizildi ve okunmaz hale getirdi. ABD ve İngiltere’de birçok muhafazakâr eğilimli yayın ve bulvar gazetesinin sahibi olan Rupert Murdoch’ın News Corp şirketinin Avustralya şubesinin yanı sıra, onun en büyük rakibi Nine Entertainment bünyesindeki gazeteler eyleme katıldı.

Amaç farkındalık oluşturmak

Avustralya parlamentosunun “ulusal güvenlik” gerekçesiyle halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya çalıştığına dikkat çeken yayıncılara ayrıca Medya, Eğlence ve Sanat İttifakı (MEAA) isimli sendika da destek verdi. MEAA Başkanı Paul Murphy, yaptığı açıklamada “Gazetecilik demokrasimizin temel taşıdır” ifadesini kullandı ve “Gazetecilik iktidar sahibini irdelemek, kusurlara ışık tutmak ve hükümetlerden hesap sormak için vardır, ancak Avustralya halkı karanlıkta bırakılıyor” şeklinde konuştu. Bugünkü eylemler Avustralya hükümetinin haber almaya yönelik engellemelerine karşı kamuoyu farkındalığı yaratmayı ve baskı kurmayı hedefliyor.