İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin akıl, bilim ve hukuk çerçevesinde, liyakat esas alınarak yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, “Piyasayı denetlemekle görevli olanlar piyasayı soyanlarla aynı dosyalarda yer aldı. Bekçi ile hırsızın aynı dosyada buluştuğu bir düzen artık bir düzen değil, hepimiz için bir çöküştür” ifadelerini kullandı.

Yaşananların hata olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Dervişoğlu, “Biz kelle istemiyoruz. Bu hükümetten bu millete yapılanların hesabını istiyoruz” diye konuştu.