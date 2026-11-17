İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’yi “Made in EU” kapsamı dışında tutma yaklaşımına tepki gösterdi.

Avrupa’nın Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olmasından güç aldığını belirten Avdagiç, “Böylesi bir anlayışın dayatmaya dönüşmesinin, en az Türkiye kadar Avrupa’nın da zararına sonuçlar doğuracağı açıktır” dedi. Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, savunma ve enerji alanındaki imkânlarıyla Avrupa için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Avdagiç, Türkiye’yi dışlayan bir Avrupa’nın rekabetçi gelecek inşa edemeyeceğini belirtti. Türkiye’nin “Made in EU” kapsamına alınmasının her iki tarafın da yararına olacağını ifade eden Avdagiç, Türkiye olmadan Avrupa’nın enerji güvenliği ve küresel rekabet hedeflerine ulaşmasının zor olduğunu söyledi. AA

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