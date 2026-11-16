YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultayı’nın ardından iktidarı devralmaya hazır olduklarını belirtti.

Fon krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, parti kurmaylarının sekiz ana dosyada teyitleri tamamladığını söyledi. Özel, “Tahmin ediyorum bu haftadan itibaren o dosyaları ayrı ayrı açıklayacaklar. Tüm yönleriyle teyit edilmiş bilgilerle, içinde siyasetçi olur, şirket olur, arkadaşlarımız açıklayacak” dedi. Fon krizine ilişkin listelerin açıklanmamasının şüpheleri artırdığını belirten Özel, “Listeyi açıklamamak gerçekten lekelenmemesi gereken herkesi lekeliyor. 60 kişilik bir milletvekili listesi diyorlar, 280 kişi lekeleniyor” ifadelerini kullandı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in listelerin açıklanmamasını lekelenmeme hakkıyla savunduğunu hatırlatan Özel, “Listeyi açıklamamak şüpheyi herkese yayar. Listeyi açıklarsın bu işi yapmış olan ortaya çıkar” diye konuştu. Ankara - Anka

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