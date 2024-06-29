Avustralya Nur Vakfı 7 ülkede kurban kesti

Avustralya Nur Vakfı Yardım Kuruluşu, Yeni Asya işbirliğiyle, 2024 Kurban Kampanyası’nı yedi ülkede başarıyla gerçekleştirdi. 4 gün boyunca binden fazla büyükbaş hayvan kurban edilerek, ihtiyacı olan insanlara dağıtıldı.

Kurbanlarımız Afrika'da kesildi

SEYHAN ŞENTÜRK - NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Avustralya Nur Vakfı Yardım Fonu ve Yeni Asya Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 2024 Kurban Kampanyası’na katılan, destek veren ve emek harcayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu yıl başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Kurban Kampanyası 2024, Etiyopya, Sudan, Somali, Sri Lanka, Pakistan, Kenya ve Lübnan’daki Suriyeli mülteci kampı olmak üzere toplamda 7 ülkede hayata geçirildi. 4 gün boyunca, ihtiyaç sahibi bölgelerde yerel olarak 1,000’den fazla büyükbaş hayvan kurban edilerek, et ihtiyacı olan insanlara yardım sağlandı. Ayrıca, yerel çiftlikler ve köylerden sağlıklı hayvanların satın alınması yoluyla, yerel ekonomi ve ticarete de katkı sağlandı. Böylece, sadece yardım alanlar değil bölgedeki köylüler ve çalışanlar da faydalandı.

Birçok insanın yüzü güldü

Nur Vakfı yetkilileri, “ALF Yardım Fonu’nun Kurban Programı’ndan 50,000’den fazla aile faydalandı ve dezavantajlı bölgelerdeki kardeşlerimize nefes aldırdı ve mutluluk getirdi. Kampanyayı gerçekleştirmemizde büyük emeği geçen bağışçılarımıza ve gönüllülere teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerin katkılarıyla bir çok insanın bu bayramda yüzü gülmüş oldu. Allah kabul etsin” dedi.

HEM İNSANLAR SEVİNDİ, HEM DE YEREL TİCARETE KATKI SAĞLANDI

Bu yıl başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Kurban Kampanyası, Etiyopya, Sudan, Somali, Sri Lanka, Pakistan, Kenya ve Lübnan’daki Suriyeli mülteci kampı olmak üzere 7 ülkede hayata geçirildi. Çiftlikler ve köylerden hayvanların satın alınması yoluyla, yerel ekonomi ve ticarete de katkı sağlandı. Böylece, sadece yardım alanlar değil bölgedeki köylüler ve çalışanlar da faydalandı.