Kurbanlarımız Afrika'da kesildi

Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı işbirliğiyle Afrika'da ve Asya’da kurban kesimi projemizde gönüllülerimiz kurban kesimini yerinde takip edip, kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasını bizzat kendileri organize ediyor.

Okunma Sayısı: 276

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.