Ayasofya için ortak ses

FETİH SEMBOLÜ AYASOFYA’NIN YENİDEN CAMİ OLARAK İBADETE AÇILMASI KARARINA BÜTÜN PARTİLERDEN VE TOPLUMUN HER KESİMİNDEN DESTEK GELMEYE DEVAM EDİYOR.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Menderes ve Demirel’e rahmet

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Ezanın sahip olduğu ruhla okunmasını sağlayan Menderes’i, Hünkâr Mahfilini ibadete açıp Ayasofya’da bizi ezana kavuşturan Demirel’i rahmetle anar; Sn Cumhurbaşkanına şükranlarımı sunarım. Karar adaletin tekrar vücut bulmasına vesile olsun.”

Milletimizi mutlu etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihî karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Hayırlı olsun. Bu eşsiz yapının korunması için çaba göstereceğiz.”

İktidar ve muhalefet birleşti

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “On yıllardır beklenen özlem gerçeğe dönüştü. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır. Fethin sembolü, Fatih'in emaneti, İstanbul’un tüm medeniyet birikimini barındıran Ayasofya Camii hayırlı olsun.”

Fatih’in vasiyeti yerine geldi

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener: “Hayırlı, uğurlu olsun.” SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Ayasofya'nın, Fatih’in vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum.”

Diyanet’e hassasiyet çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “İbadete açılmasına itiraz etmeyeceğiz.” CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Ayasofya, herkesin hakkıyla ibadet etmesi gereken bir yer. Bundan sonraki süreçte Diyanet’in bu tarihî emanete hassasiyet göstermesini istiyoruz.”

ZİNCİRLER KIRILDI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Zincirler kırıldı, Ayasofya cami olarak elhamdülillah ibadete açıldı.” HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: “Önemli, kıymetli bir ibadethane. Toplumu bütünleştiren bir amaca hizmet etmesini temennî ediyorum.”

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Ayasofya için ortak ses

Danıştay’ın Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi Bütün siyasî partiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ayasofya’nın Danıştay tarafından 86 yılık müze çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tarafından caminin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretme kararını değerlendirirken, “Bu tarihî karar vesilesiyle başta ezanın sahip olduğu ruh ile okunmasını sağlayan Adnan Menderes’i, Hünkâr Mahfilini ibadete açan, #Ayasofya’da bizleri ezana kavuşturan Süleyman Demirel’i rahmetle anıyor, bugünkü karar için de Sn. Cumhurbaşkanına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Uysal, “Fethin maddî sembolü hayra erişti; sıra manevî sembollerinin vücut bulmasında! Bu karar, aylar süren kuşatmaya vesile sebat, bentleri aşmaya vesile akıl ve gönüllere erişmeye vesile adaletin tekrar vücut bulmasına vasıta olur inşallah. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Hayırlı, uğurlu olsun

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da “hayırlı olsun” mesajlarını paylaştı. 11. Cumhurbaşkanı Gül, Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararına yönelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması hayırlı olsun. Bu tarihi karar aziz milletimizi mutlu etmiştir. Emeği geçenleri tebrik ederim.” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kararla ilgili Twitter’daki paylaşımına, “Hayırlı, uğurlu olsun” notunu düştü.

Ayasofya, tarihî bir insanlık mirasıdır

Ayasofya’nın, herkesin hakkıyla ibadet etmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Ayasofya, tarihsel bir insanlık mirasıdır. Bundan sonraki süreçte Diyanet İşleri Başkanlığının, geçmişten devraldığımız ve torunlarımız için bize emanet olan buranın tarihsel, kültürel ve çok değerli mimarî özelliklerine zarar verilmeden bu işlemi yapması yönünde hassasiyet göstermesini istiyoruz” diye konuştu. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Ayasofya 1453’ten beri Türktür, camidir ve aynı zamanda bir dünya kültür mirasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ayasofya’nın müze olarak ziyaret edilebilmesinin yanı sıra ibadete açılması kararı yerindedir ve memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı.

Danıştay kararı takdire şayan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da “Ayasofya’nın ibadete açılması, on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır. Fethin sembolü, Fatih’in emaneti olan ve İstanbul’un tüm medeniyet birikimini barındıran Ayasofya Camii hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Babacan ise “Ayasofya’nın ibadete açılması hayırlı olsun. İnsanlığın ortak tarihî mirası olan bu eşsiz yapının korunması ve geleceğe taşınması için her türlü çabayı göstereceğiz” mesajını paylaştı.

Karamollaoğlu ise, “Ayasofya’nın, Fatih Sultan Mehmed Han’ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır.”

Zincirler kırıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı, “Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı. Danıştay 10. Daire’nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini müteakip Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya cami olarak elhamdülillah ibadete açılmıştır” dedi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tarihî bir ana şahitlik edildiğini belirterek, uzun bir aradan sonra bir vakfa, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed Han’a ve değerlere hürmete binaen Danıştayın verdiği kararla 1934’te müzeye dönüştürülen Ayasofya Camii’nin, bugün asli görevine döndüğünü söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay 10. Dairesi’nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya Camii’nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur” dedi.

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Açılış 24 Temmuz Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hazırlıkları sür’atle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açmayı planlıyoruz” dedi.

Erdoğan, 24 Temmuz’a kadar camideki çalışmaların sür’atle yürüyebilmesi, bir an önce bu hazırlıkların bitmesi için burada ziyaret veya gelip burayı görme gibi bir telâşın içerisine girmenin doğru olmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zira aldığım bazı haberler çerçevesinde içeride ve dışarıda gelip oralarda görüntü vermek veya gösteri yapmak bunlar doğru değil. İnşallah 24’ünde hep birlikte burada Cuma namazımızı kılar ve Ayasofya’yı da o gün her şeyiyle bitmiş olarak ibadete açarız” dedi. Ankara – aa

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Devlet, vakıf malında keyfî tasarrufta bulunamaz

Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline ilişkin kararının gerekçesinde, “Vakıf hayrat taşınmazların temel özelliği, bunların amaç dışı kullanımlara karşı üçüncü kişiler yanında, bizzat Devlete karşı da korunmuş olmasıdır. Bu vakıfların Devletin koruması altında olması, Devletin istediği zaman ve istediği şekilde vakıf malları üzerinde tasarrufta bulunması anlamına gelmez. Devlet, sadece amacı doğrultusunda kullanılmasını teminen, vakıf mallarının kendisine emanet edildiği varlık konumundadır. Düzenleyici işlemlerle vakıf hayrat taşınmazların, başka bir amaca özgülenmesi mevzuata ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu. Ankara - aa