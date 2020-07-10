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10 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Temmuz 2020, Cuma 17:19
Ayasofya Camisi'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı. 

Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşıldı.

AA

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