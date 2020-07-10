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10 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Memur-Sen: Danıştay'ı 86 yıllık zulme son veren adil kararı dolayısıyla alkışlıyoruz

10 Temmuz 2020, Cuma 20:06
Memur-Sen'den, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bir çağı kapatan fethin ve o fethe komutanlık yapan Fatih'in emanetinin gereği yerine getirilmiş, tarihi nitelikteki bu kararla Ayasofya'nın müze yapılmasıyla başlayan esaret dönemi sona ermiştir." ifadesine yer verildi.

Danıştay, Ayasofya kararını ve gerekçesini açıkladı
Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Ayasofya cami olarak ibadete açılmalı

Açıklamada, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline ilişkin kararın, milletin 86 yıldır kanayan yarasının kapanmasına, bir caminin cemaatine yeniden kavuşmasına, fethin hukukunun korunmasına ve fethedenlerin emanetine sahip çıkılmasına dair hukuki bir zemin olduğu belirtildi.

Kararın bağımsızlığın tescili yönüyle gurur, tarihe ve kadime sahip çıkılmasıyla da onur vesikası olarak kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bir çağı kapatan fethin ve o fethe komutanlık yapan Fatih'in emanetinin gereği yerine getirilmiş, tarihi nitelikteki bu kararla Ayasofya'nın müze yapılmasıyla başlayan esaret dönemi sona ermiştir. Memur-Sen olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmiş tarihi bir karardır. Milletin nezdinde, gözünde, kararında ve iradesinde 'müze' vasfını hiç kazanmayan, cami vasfını da hiç kaybetmeyen Ayasofya, kendi gerçeğinden kopuk, milletin iradesinden uzak, bağımsız devlet perspektifiyle uyumsuz bütün gereksiz isimlerinden, vasıflarından, sınırlarından, yasaklarından arınmış ve gerçekte olduğu gibi hep olması gerektiği gibi cami olarak millete ait ve milletin hizmetine matuf olarak özgürlüğüne ve hakikatine kavuşmuştur."

''Danıştay'ı 86 yıllık zulme son veren adil kararı dolayısıyla alkışlıyoruz''

Ayasofya ve milletin değerleri üzerinden tesis edilen vesayet havasının dağıldığı ve hürriyete vurulan prangaların parçalandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karar, milletin Ayasofya Camisi üzerinden Türkiye'nin egemenliğine kasteden dayatmalara boyun eğmeyen kararlılığını hukuken de tespit ve tescil etmiştir. Dahası bu kararla, İstanbul'un fethini 'işgal' gören ve göstermeye yeltenenler, 'Zulüm 1453'te başladı.' diyerek tarihi tahrif, fethi tahkir, fetih ruhunu tahfif edenlerin hevesleri kursağında kalmıştır. 86 yıllık yanlış hesap 567 yıllık hakikati silememiş, yanlış hesap millet iradesine çarpıp Danıştaydan geri dönmüştür.

Türkiye'nin en büyük emek örgütü Memur-Sen olarak 1 milyonu aşkın üyemizin çelik iradesiyle Ayasofya Camisi konusunda milletimizle birlikte ortaya koyduğumuz direniş ve iradenin hakkaniyetle neticelenmesinin haklı onur ve gururunu milletimizle birlikte yaşıyoruz. 86 yıldır Ayasofya Camisi için mücadele eden herkese ve her kesime minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Danıştayı 86 yıllık zulme son veren adil kararı dolayısıyla alkışlıyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz, İstanbul fetih şehridir, fatihi Sultan Mehmet'tir ve elbette Ayasofya camidir."

AA

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