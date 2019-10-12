İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı M. Salim Ensarioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Millet İttifakı’nın parçalanması çok önemli” sözlerini, “AskerÎ operasyon sırasında böyle bir açıklama ayıptır, yazıktır, günahtır” ifadeleriyle eleştirdi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, önceki gün yazısında “AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan ise Sırbistan dönüşünde ittifaklara yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, ‘Adı Millet İttifakı, ama milletten nasibini almamış. İttifakın zayıflaması, parçalanması çok önemli’ dedi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu sözlerini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu değerlendirdi. İttifakın parçalanması gibi bir durumun mevcut şartlar içerisinde söz konusu olamayacağını dile getiren Ensarioğlu, “Önceki gün dört saat süren bir Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Millet İttifakı’nda herhangi bir sorun olmadığı, parçalanmasının söz konusu bile olmadığı dillendirildi. CHP ile aramızda yaşanan ufak sorunları parti içerisinde de yaşıyoruz. Çok doğal bir durumdur. CHP ile yakınlığımızı bitirip AKP ile anlaşmamız asla ve asla mümkün değildir” dedi. Erdoğan’ın askerî operasyon sırasında böyle bir açıklama yapmasını ‘yanlış’ bulduğunu ifade eden Ensarioğlu, “Bu açıklamalar tabiri caizse, ‘ayıptır, yazıktır, günahtır.’ Millî bir mesele ortada dururken bu konuların gündeme gelmesini doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Siyasî nezaketsizlik

BirGün’ün haberine göre, Özel ise, “Erdoğan’ın yaptığı açıklamayı muhalefet içerisinden herhangi bir siyasi yapsaydı, ‘Böyle bir durumda bunlar mı konuşulur’ derlerdi. Şimdi bu açıklamayı Erdoğan yaptığı için normal karşılanıyor” dedi. “Kendi yanlış dış politikaları nedeniyle Mehmetçiği oraya gönderdiler” diyen Özel, “Askerlerimizin burnunun bile kanamamasını düşünüyoruz ancak AKP ‘ittifak’ diyor. Hem bizlerden aldığı desteğe ‘milli birlik’ diyorlar hem de ittifakın parçalanması konusunu temel mesele yapıyorlar. Siyasi nezaketsizliği aşan bir durumla karşı karşıyayız. İttifakımızda bir sorun bulunmuyor” şeklinde konuştu.