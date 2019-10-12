"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Ayıptır, yazıktır, günahtır

12 Ekim 2019, Cumartesi
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı M. Salim Ensarioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Millet İttifakı’nın parçalanması çok önemli” sözlerini, “AskerÎ operasyon sırasında böyle bir açıklama ayıptır, yazıktır, günahtır” ifadeleriyle eleştirdi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, önceki gün yazısında “AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan ise Sırbistan dönüşünde ittifaklara yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, ‘Adı Millet İttifakı, ama milletten nasibini almamış. İttifakın zayıflaması, parçalanması çok önemli’ dedi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu sözlerini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu değerlendirdi. İttifakın parçalanması gibi bir durumun mevcut şartlar içerisinde söz konusu olamayacağını dile getiren Ensarioğlu, “Önceki gün dört saat süren bir Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Millet İttifakı’nda herhangi bir sorun olmadığı, parçalanmasının söz konusu bile olmadığı dillendirildi. CHP ile aramızda yaşanan ufak sorunları parti içerisinde de yaşıyoruz. Çok doğal bir durumdur. CHP ile yakınlığımızı bitirip AKP ile anlaşmamız asla ve asla mümkün değildir” dedi. Erdoğan’ın askerî operasyon sırasında böyle bir açıklama yapmasını ‘yanlış’ bulduğunu ifade eden Ensarioğlu, “Bu açıklamalar tabiri caizse, ‘ayıptır, yazıktır, günahtır.’ Millî bir mesele ortada dururken bu konuların gündeme gelmesini doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Siyasî nezaketsizlik

BirGün’ün haberine göre, Özel ise, “Erdoğan’ın yaptığı açıklamayı muhalefet içerisinden herhangi bir siyasi yapsaydı, ‘Böyle bir durumda bunlar mı konuşulur’ derlerdi. Şimdi bu açıklamayı Erdoğan yaptığı için normal karşılanıyor” dedi. “Kendi yanlış dış politikaları nedeniyle Mehmetçiği oraya gönderdiler” diyen Özel, “Askerlerimizin burnunun bile kanamamasını düşünüyoruz ancak AKP ‘ittifak’ diyor. Hem bizlerden aldığı desteğe ‘milli birlik’ diyorlar hem de ittifakın parçalanması konusunu temel mesele yapıyorlar. Siyasi nezaketsizliği aşan bir durumla karşı karşıyayız. İttifakımızda bir sorun bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kamuoyu açıklama bekliyor

    Şifa kapısı mezar taşı olmasın

    İsrail, Kudüs’teki varlığını sağlamlaştırıyor

    Trump, ekonomimizi mahvedebilir mi?

    Karşılıksız çek ve protestolu senetlerde rekor

    Hizmet Kervanı şehirler arası geziyor

    Çevre hepimizin derdi

    Ayıptır, yazıktır, günahtır

    'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu'

    Millilerden EURO 2020 yolunda çok önemli 3 puan

    'ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor'

    'DEAŞ'a karşı sahada askeri olan tek ülke biziz'

    IŞİD, Kamışlı'daki saldırıyı üstlendi

    ABD Hazine Bakanından 'yaptırım' açıklaması

    Erdoğan: Geri adım atmayacağız

    Bir köy daha teröristlerden kurtarıldı

    Hollanda, Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu

    Azez'de iki askerimiz şehit oldu

    'Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması söz konusu değil'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kamuoyu açıklama bekliyor
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Trump, ekonomimizi mahvedebilir mi?
    Ahmet BATTAL

    Şirketlere kayyım kararı ve OHAL
    Cevher İLHAN

    Harekâtın arka plânı…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’nin bütünlüğü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Önce reform, sonra reform
    Genel

    Ayıptır, yazıktır, günahtır
    Sebahattin YAŞAR

    Normalde duâ etmeyen, anormalde eder
    Ali ATAÇ

    Bediüzzaman Mevlidi’ni Diyanet okutsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.