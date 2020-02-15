AYM’den gazetecilerin ‘yıpranma payı’ düzenlemesine iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlara ‘yıpranma payı’ getiren düzenlemeyi iptal etti.

AYM Genel Kurulu, İstanbul İş Mahkemesi’nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ‘fiili hizmet süresi zammı’ ile ilgili düzenleme getiren 40’ıncı maddesinde 2013 yılında yapılan değişiklikle eklenen 16 numaralı bendin iptali istemini görüşerek karara bağladı. Söz konusu bend ile basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar için 2008 yılında kaldırılan ve kamuoyunda ‘yıpranma payı’ olarak bilinen fiili hizmet zammı hakkı tekrar getirilmişti. AYM, 25 Aralık’ta iptal başvurusu ile ilgili yaptığı değerlendirme sonucunda ‘yıpranma payı’ ile ilgili düzenlemenin, Anayasa’nın ‘temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması’ ile ilgili 13 ve ‘sosyal güvenlik hakkı’ ile ilgili 60’ıncı maddelerine aykırı olduğunu belirledi. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. AYM’nin gerekçeli kararında fiili hizmet zammından sadece basın kartı sahibi kişilerin yararlanabilmesi şartının sosyal güvenlik hakkına bir sınırlama getirdiğine dikkat çekildi.