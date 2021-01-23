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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

AYM kararı bağlayıcıdır, uygulanmalı

23 Ocak 2021, Cumartesi 00:01
ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL, AYM KARARLARI İLE İLGİLİ TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU: AYM KARARLARINA UYULMASI HUKUKUN GEREĞİDİR.

ENİS BERBEROĞLU KARARI

ANAYASA Mahkemesi’nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği  ikinci hak ihlali kararını değerlendiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, karara direnen mahkemeye adeta ders verdi. Gül, “Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır, karara uyulması hukukun gereğidir” diye konuştu.

ADALETİN GÖZÜ BAĞLIDIR

AYM kararlarının eleştirilebileceğini vurgulayan  Bakan Gül,  “Ancak bu uygulanmayacak anlamına gelmez. AYM'nin kararları çerçevesinde olması gereken,  kararların uygulanmasıdır. Adaletin figürlerinin gözü bağladır. Kimsenin gözünün açmasına izin vermemeliyiz. Adalet taraflara bakılmadan uygulanmalı” dedi.

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AYM kararı bağlayıcıdır, uygulanmalı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden ihlÂl kararına ilişkin olarak, “Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması hukukun gereğidir” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden ihlâl kararına ilişkin olarak, “Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması hukukun gereğidir” açıklamasını yaptı. Gaziantep Valiliği’ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, “Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır. Hukuk güvenliği, üstünlüğü anlamında olması gereken AYM kararlarının uygulanmasıdır. Esas itibarıyla hukukun uygulandığı mahkemelerde AYM’nin kararına uygulamak hukukun gereğidir. Elbette AYM kararlarının hepsine katılmadığımız, bu süreçte gerekçeli karar açıklandığında söylenecek çok şey vardır. Ancak bu uygulanmayacak anlamına gelmez. AYM’nin kararları çerçevesinde olması gereken budur kararların uygulanması budur. Adaletin figürlerinin gözü bağladır. Kimsenin gözünün açmasına izin vermememiz lazım. Adaletin taraflara bakmadan hukukun gereğini yerine getirmek hukukun gereğidir. Elbette kararlar eleştirilir, değerlendirilir. Ama kararlar hukukun bir gereği” dedi.

 

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılanmasına yönelik verdiği kararın yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine CHP’li Enis Berberoğlu için ikinci kez hak ihlâli kararı verdi. Berberoğlu’nun, kararın uygulanmaması üzerine yaptığı ikinci başvuruyu değerlendiren mahkemenin, oy birliği ile aldığı kararın gerekçesinde güçlü bir biçimde anayasa ve kararların bağlayıcılığı üzerinde durması bekleniyor. AYM, aldığı ikinci hak ihlali kararını da gereğinin yerine getirilmesi için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderme kararı aldı. Daha önce AYM’nin yerindelik denetimi yapamayacağı gerekçesiyle kararı uygulamayan yerel mahkemenin, bu kez nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Mahkeme, yeniden yargılama yolunu açarsa, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’na, vekilliğinin yeniden kazandırılması da söz konusu olabilecek.

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Sayın bakan bu kararlar yargıya güveni sarsıyor

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in ‘yargıya müdahale ettiği’ haberine getirilen erişim engeli haberine erişim engeli getirdi. CHP’li Başarır’ın TBMM’de düzenlediği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in bazı dosyalarda ‘yargıya müdahale ettiği’ açıklamasının haberine İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hâkimliği erişim engeli kararı vermişti. Başarır buna tepki göstererek, “Bu mahkemelerin görevi bu avukatların avukatlığını yapmak mı, bunlar lehine karar vermek mi?” demişti. İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği de dün alınan kararla ANKA Haber Ajansı’nda yayımlanan Başarır’ın hem TBMM’deki toplantısının haberine hem de bu habere getirilen erişim engeli haberine erişim engeli getirdi. Ankara - Anka

 

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