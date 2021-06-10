AYM: KHK’lı hâkime avukatlık engeli hukuka aykırı

Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla mesleklerinden ihraç edilen 3 hâkim ve savcının avukatlık yapmalarını engelleyen Adalat Bakanlığı işleminde hak ihlâllerine hükmetti.

AYM, hukukçular ile ilgili dosyayı yeniden yargılama yapılması için idare mahkemelerine gönderdi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından baro kayıtları onanan hukukçular için AYM süreci, Adalet Bakanlığı’nın hukukçuların avukatlıklarının iptal edilmesi için açtığı dâvâyla başladı. Bakanlık, dâvâda hukukçular hakkında Fethullah Gülen yapılanması ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar olduğunu hatırlattı ve bu sebeple de avukat olarak görev yapmamaları gerektiğini öne sürdü. Mahkeme, bakanlığın iptal talebine olumlu yanıt verdi ve baro kayıtları iptal edildi. Ardından da üç hukukçu için AYM yolu açıldı.