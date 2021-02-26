"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 52

Azerbaycan, dünyadan suçluların, katillerin cezalandırılmasını talep ediyor

26 Şubat 2021, Cuma 11:52
Azerbaycanlılar, Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını yadediyor.

Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti fakat acısı bugün de Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyor. Ancak bu yıl, önceki yıllara göre Hocalı'ya daha farklı bir bakış açısı mevcut.

Her yıl Hocalı'yı mağlup halk olarak anan Azerbaycanlılar, ordularının geçen yıl kazandığı zafer nedeniyle artık şehitlerini mağrur ve galip bir halk olarak anıyor.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan bu katliam, hiçbir zaman unutulmayacak olsa da işgal altındaki toprakların kurtarılması, Azerbaycanlıların kalbine su serpip teselli oldu.

Azerbaycanlıların şimdi tek istediği, Hocalı Katliamı'nın faillerinin yargı önüne çıkartılması ve adaletin yerini bulması.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Hocalı'da yaşananların, insanlık tarihindeki en büyük suçlardan biri olduğunu, aynı zamanda uluslararası hukukun bu yaşananları "soykırım" olarak tanımaya olanak sağladığını bildirdi.

Aliyev, yaptığı açıklamada, Hocalı'da yaşananların, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına geldiğini belirtti.

2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Nürnberg Mahkemesi, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesini örnek gösteren Aliyev, Hocalı için de benzer yargı sürecinin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aliyev, Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın "Hocalı'ya kadar Azerbaycanlılar bizim sivilleri öldürmeyeceğimizi düşünüyordu fakat Hocalı ile birlikte biz bu algıyı kırdık." şeklindeki mülakatını hatırlatarak "Bu mülakat, Ermeni güçlerin Hocalı'da yaşananları bilinçli şekilde yapmalarının kanıtıdır. Hocalı'da, insanlığa karşı en ağır suç olan soykırım suçu işlenmiştir. Azerbaycan halkının istediği tek şey Hocalı konusunda adaletin yerini bulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Hocalı'da neler oldu

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı vefat etti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görülüyor.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını talep ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa ülkeleri gevşemeye hazırlanıyor

    Azerbaycan, dünyadan suçluların, katillerin cezalandırılmasını talep ediyor

    'Ermenistan'ın bu hale gelmesinin sebebi işgalci siyaset yürütmesidir'

    Öğretmenlerin aşılama süreci nasıl gerçekleşecek?

    ''Can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz''

    Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı

    Uygurlara hapis cezasında artış

    Küresel salgında son gelişmeler

    Ermenistan'da son durum?

    Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 572 vaka ve 73 ölüm gözlemlendi

    "Tam kapanma düşünmüyoruz"

    Hocalı Katliâmı’nın kurbanları Iğdır’da anıldı

    Esnaf borcunu ödeyemiyor

    Kızıl Gezegen'de kaydedilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntü oldu

    Gergerlioğlu’lar herkese lâzım

    Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Vatandaş kredi kartına yüklendi

    'İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır'

    ABD’de California, en çok ölümün kaydedildiği eyalet oldu

    İsrail, Mescid-i Aksa'da gerilimi tırmandırmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerde 28 Şubat
    Osman ZENGİN

    28 Şubat’ın “Süslü” hanımı...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AYM’nin uzaylı üyelerine
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr Müslümana rahmet dilenir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı
    Şükrü BULUT

    Tarih tekerrür ederken, sosyalistler de geri dönüyor…
    Faruk ÇAKIR

    Salgın teğet mi geçti?
    Risale-i Nur'dan

    İbadet, dünya ve ahiret saadetine vesile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.