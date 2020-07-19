Azez'de ve Afrin'de terör saldırıları: 5 sivil öldü, 98 sivil yaralandı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 sivil öldü, 85 sivil yaralandı. Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde ise, Suriye Milli Ordusuna ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Kilis’in karşısında yer alan Azez’in Siccu köyünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi. Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor. Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor. Afrin'de 13 kişi yaralandı Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, Suriye Milli Ordusu (SMO) aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti. Afrin ilçe merkezinde 3 Temmuz’da yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 yerel polis gücü mensubu hayatını kaybetmiş, 2 sivil de yaralanmıştı. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor. AA

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