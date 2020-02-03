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Bahçeli: İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli

03 Şubat 2020, Pazartesi 14:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'deki saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

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Bahçeli, yaptığı açıklamada, "TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esed saldırısından dolayı pişman edilmelidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır." ifadelerini kullandı.

AA

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