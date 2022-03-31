Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Tartışmayı anlamsız buluyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin yıl içerisinde artırılması tartışmalarıyla ilgili, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkar vesaire o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok." dedi.

Bakan Bilgin, ATO Congresium'da düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Asgari ücrette artış yapılacağı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine Bilgin, şöyle konuştu: "Asgari ücreti bizim de tarafı olduğumuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında belirliyor. Bu yıl için tarihimizin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik. Bunun yanında daha önemli bir şey yaptık. Çocukluğumdan beri konuşulan bir şeyi gerçekleştirme fırsatımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu açıkladı. Bütün ücretlerin, asgari ücret kadar olan kısımda gelir vergisinden vazgeçildi ve devlet çok büyük bir fedakarlık yaptı. Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Daha bunun üçüncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum." Euronews Türkçe

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