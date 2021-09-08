Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz." açıklamasında bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı: "Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun." Bilim Kurulu sonrası basın açıklaması Koca ''Bugün Bilim Kurulumuz, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve aşı programımızın devamlılığı gündemi ile bir araya geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamamız'' ifadeleriyle basın açıklamasını kamuoyu ile paylaştı. AA

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