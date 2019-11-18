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19 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Bakan Kurum'dan 'Dipsiz Göl' açıklaması

18 Kasım 2019, Pazartesi 19:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin "Doğal Sit Alanı" ilan edileceğini söyledi.

Dipsiz cehalet

Bakan Kurum, Gümüşhane'de Dipsiz Göl olarak anılan bölgenin tabii haline kavuşturulması için yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kurum, göl ve çevresinin tabii haline kavuşturulması için üniversitelerden bilim insanlarının yer aldığı bilimsel bir kurulun oluşturulduğunu kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin göl ve çevresindeki çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Kurum, ilk etapta bölgede bilimsel çalışmaların yapılacağını, ardından da göl ve çevresinin bozulan yapısının eski tabii haline kavuşturulması için gerekli tüm adımları atacaklarını vurguladı.

Bakan Kurum, "Göl ve çevresi Doğal Sit Alanı ilan edilecek. Ayrıca Dipsiz Göl olarak anılan bölge ile doğusunda bulunan korunan alan da birleştirilerek ekolojik koridor oluşturulacak. Ekiplerimiz şu anda bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede doğal haline kavuşturacağımız Dipsiz Göl, kuracağımız ekolojik koridorun en önemli parçası haline gelecek. Hedefimiz, gölü eski haline kavuşturarak gelecek nesillere aktarmak." dedi.

Çalışmalar kış yağışlarından önce yapılacak

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan ve manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl, özellikle kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Müdahaleler sonucunda suyu tamamen boşaltılan gölde yapılan kazı sonucunda gölün taban ve kıyı toprak yapısının bozulduğu belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yapılan kazıyla tahrip edilen toprak yapısı tabii haline getirilecek, göl ve çevresinde bilimsel çalışma yürütülecek.

Gölün tabii haline getirilmesi için yapılacak çalışmalar kış yağışlarından önce gerçekleştirilecek.

Çalışmalar, gölün eski hidrojeolojik yapısının tekrar oluşturulmasını kolaylaştıracak. Gölün eski haline getirilmesi sonrasında tabii yapının kendini yenileyeceği tahmin ediliyor.

AA

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