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17 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Dipsiz cehalet

Faruk ÇAKIR
17 Kasım 2019, Pazar
Sonu düşünmeden yapılan işlerden iyilik çıkması kolay değil.

Türkiye’yi idare edenler de ekseriyetle yaptıkları işlerin sonunu düşünmeyi akıllarına getirmiyorlar.

Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası’nda kaynağı ve akarı olmayan, güzelliği ile görenleri etkileyen “Dipsiz Göl”de resmî izinle 5 gün süren kazı, ‘define’  bulunamayınca sonlandırılmış. Göl ortadan kaybolunca da haklı olarak tenkitler gelmiş ve bu defa idareciler “Ah, vah” demeye başlamış.

“Define var” diye dağ başındaki bir ‘göl’ün ortadan kaldırılması acaba hangi akla hizmet eder? Zarurî bir hal olsa ve göl bu sebeple ortadan kaldırılsa neyse. İşin içinde ‘para’ ihtimali var diye böyle bir yanlışa nasıl izin verildi? Bir şey kanuna uygun olunca ‘kesin doğru’ olur mu? “Defineciler arama yapmak için izin istedi. Biz de kanunlara uygun şekilde izin verdik” benzeri beyanlar yapılan yanlışı, hatayı, cehaleti örtmeye yeter mi?

Yaşanan tartışmalar üzerine Gümüşhane Valiliği’nden bir açıklama yapılmış. Özetle şöyle: “Hazırlanan ruhsata istinaden 06.11.2019 tarihinde belirtilen alanda İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Maliye Bakanlığı  temsilcisi ve Müze Müdürlüğü temsilcisi ile jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırılmıştır. 4 gün süren arama çalışması sonrasında 10.11.2019 tarihi itibariyle de alanda kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır.” 

(hurriyet.com.tr, 14.11.2019)

“Alan eski haline getirilmiştir” sözünden ne anlaşılır? “Dipsiz Göl” yerine mi konmuştur?

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz’un açıklaması esasında ‘dipsiz cehalet’i deşifre ediyor. Doç. Dr. Eruz, Dipsiz Göl gibi bir hazineye müdahale etmeden önce, altından çıkabilecek herhangi bir insan ürünü hazineden önce Allah’ın yarattığı muhteşem ekolojik hazinenin düşünülmesi gerektiğini söylemiş. Dr. Eruz, “Böyle bir alanda, bilim insanı olarak bizler araştırma yapabilmek için en az 5 kurumdan herhangi bir şekilde müdahalede türlerin zarar görmeyeceğini, ekosisteme zarar verilmeyeceğini ve elde edilen sonuçları da raporlarla ilgili kurumlara sunmak suretiyle izin alabiliyoruz. ‘Hazine var’ denilerek böyle bir ekolojik varlığı darmadağın etmek çok yazık oldu. Bölgemizin tarihî açısından çok kötü oldu. Böyle bir değeri kaybettik. ‘Dipsiz Göl’ün tahrip edilmesi ulusal kayıp. ‘Dipsiz Göl’de define olması mümkün değil. Böyle bir cehalet olamaz. Bugünkü çağda dahi zorla boşaltılan bir gölü ya da yararak boşaltılan bir göl alanının, nasıl altına bir şey gömüp üstüne suyla doldurdular? Bunu anlamak, böyle bir şeyi düşünmek, kabul etmek bilime, hukuka, insanlığa çok da yaraşır bir durum değil. Yazık ettik o göle.” 

İşte cehalet bu. İlim adamları araştırma yapmak için 5 kurumdan izin almak mecburiyetinde, ama ‘define var’ diyenlere yollar açılmış. Yanlışın neresinden tutacaksınız?

Esasında mesele Doç. Dr. Eruz’un sözlerinde saklı: “Dipsiz Göl gibi bir hazineye müdahale etmeden önce, altından çıkabilecek herhangi bir insan ürünü hazineden önce Allah’ın yarattığı muhteşem ekolojik hazinenin düşünülmesi gerektiğini”n unutulması.

Kâinatı kuşatan gizli ve açık hazinelerin farkına varmayanlar ‘define’ peşinde koşarak böyle büyük ‘cehalet çukurları’ açmış oluyorlar. El ele vererek bu cehalet çukurlarını kapatmamız gerekir vesselâm.

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