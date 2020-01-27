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27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Bakan Selçuk açıkladı: Depremzedeler için 8 milyon lira kaynak aktarıldı

27 Ocak 2020, Pazartesi 17:20
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ merkezli depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçları için 8 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

24 Ocak’ta, saat 20:55’te meydana gelen deprem nedeniyle 41 kişi vefat etmiş, 45 kişi enkazdan kurtarılmıştı.

Bakan Selçuk şunları söyledi: “Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi süreçlerini yakından takip ettiğimiz yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız.”

Etiketler: Bakan Selçuk, depremzede, yardım
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