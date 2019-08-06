Bakanlık altın arayanı savundu

Çanakkale’nin Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkiinde Kanada merkezli Alamos Gold firmasının Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülecek altın ve gümüş madeni arama çalışmaları öncesi hazırlıklar sürüyor.

Çanakkale merkeze 30 kilometre uzaklığındaki alanda altın ve gümüş madeni arama faaliyetleri için 2010 yılında gerekli başvuruları tamamlayan Alamos Gold, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini bitirip ilgili bakanlıklar ve bağlı kurumlardan izin alarak bölgede hazırlıklara başladı. Bazı çevre örgütleri tarafından özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, “Kaz Dağları’nda 195 bin ağacın kesildiği” iddia edildi. Söz konusu iddialar üzerine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada maden sahasına ilişkin bilgilere yer verildi. Maden bölgesinin Kaz Dağları’na yaklaşık 40 kilometre uzaklığındaki Kirazlı Balaban Tepesi’nde olduğu duyurulan açıklamada, “Altın dahil, madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türevi bir madde kullanılmamaktadır.” ifadesine yer verildi. Bakanlığın açıklamasında, Kirazlı Balaban’daki madencilik faaliyetinin Atikhisar Barajı’nın kısa ve orta mesafeli koruma alanlarının dışında yapıldığı, kesilen ağaç sayısının ise 13 bin 400 olduğu duyuruldu.