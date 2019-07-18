Bakanlık, kayyum şirketlerini bilmiyor

Kayyum atanan şirketleri TBMM gündemine taşıyan CHP’li Ömer Fethi Gürer”in Adalet Bakanı AbdUlhamit Gül’den aldığı cevap, “Bakanlığımızda, soru önergesine konu edilen hususlarda ayrıntılı istatistiki veri bulunmamaktadır” oldu.

Kayyum atanan şirketleri TBMM gündemine taşıyan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması istemiyle yönelttiği soruları cevaplayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘Sorularınız, Bakanlığımız görevleri arasında sayılmakla birlikte, adlî istatistikler sanık ve suç esas alınarak derlenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızda, soru önergesine konu edilen hususlarda ayrıntılı istatistiki veri bulunmamaktadır” dedi.

“KAÇ KİŞİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU?”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer cevaplanması istemiyle, “2016, 2018 yılları arasında kaç şirkete kayyum atanmıştır? Kaç kişinin mal varlığına el konulmuştur? Kayyum yönetiminde iken faaliyeti sonlandırılan şirket sayısı kaçtır? Kayyum atanan şirketlerin devlet bankalarından kullandığı kredi toplam ne kadardır?” şeklindeki soruları yöneltti. Gürer’in yazılı soru önergesine cevap veren Abdulhamit Gül, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Görev” kenar başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, adlî sicilin tutulmasıyla ilgili hizmetleri yürütmek Bakanlığımız görevleri arasında sayılmakla birlikte, adlî istatistikler sanık ve suç esas alınarak derlenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızda, soru önergesine konu edilen hususlarda ayrıntılı istatistiki veri bulunmamaktadır” cevabını verdi.

GÜRER: ÇOK İLGİNÇ

Bilgi sahibi olmanın kolaylaştığı bir süreçte Adalet Bakanlığının ciddî eksikliği olduğunu ifade eden Gürer, “Bakanlığın, veriler konusunda ciddî eksiklik içinde olduğu cevap ile anlaşılıyor. Cevapta da adlî sicil görevinin bakanlıkta olduğu, ama gereği yapılmadığı itiraf ediliyor, çok ilginç” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA