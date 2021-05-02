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3 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bakanlıktan tam kapanmayla ilgili yeni sorulara cevaplar

02 Mayıs 2021, Pazar 23:00
İçişleri Bbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sigorta acenteleri tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak. Bu dönemde sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergahı/zamanıyla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Hasarla ilgili sokağa çıkacak sigorta eksperlerinin, denetimlerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme belgesi ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmeleri gerekecek. Ana sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneği de eş zamanlı olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk birimlerine gönderilecek.

Oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değil

Tarımsal araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmayacak. Tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını gerçekleştirilen tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı olacak.

Bu iş yerleri, üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zorunlu durumların oluşması halinde kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla, kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde, geçici olarak açılabilecek, çağrı üzerine ve sadece bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabilecek.

Bu hizmeti sunmak amacıyla iş yerlerine gelecek görevli kişiler, sadece bu faaliyetlerle sınırlı ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından geçici muaf olacak.

Emekliler en yakın banka ve ATM'lerden maaşlarını çekebilecek

Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs'ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.

Basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz edecek

Turkuaz basın kartı sahibi basın mensupları, kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacak.

Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında biletleme aşamasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da belge istenilmeyecek.

Gezginci arıcılarla sokak hayvanlarını besleyecekler kısıtlamadan muaf

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan kişilerin iller arası yer değişiklikleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt belgesi ile sevk belgesi almaları gerekecek.

Bu doğrultuda gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası seyahatleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen AKS Kayıt Belgesi ile sevk belgesinin varlığı halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

Aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılara da AKS kayıt belgesi, güzergah ve zaman kontrolü yapılarak izin verilecek.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametleri ile besleme noktaları arasındaki güzergahla sınırlı şekilde yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek asgari kişi kapsamında kalmak, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde hayvan besleme faaliyetine dair güncel fotoğraf/video çekimi görüntülerini sunmak veya sokak hayvanlarını beslemek için götürdükleri malzemeleri göstermek gibi kurallara uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ayrıca herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın faaliyette bulunabilecek.

At sahipleri, antrenörler ve seyisler, Türkiye Jokey Kulübünce sadece zorunlu durumlar için düzenlenecek görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla farklı illerdeki organizasyonlara katılmak amacıyla şehirlerarası seyahat yasağından muaf tutulacak.

Müsabakanın düzenlendiği zaman ve güzergah kısıtlamasına tabi olacak görevlendirme belgelerinin bir örneği, eş zamanlı olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk birimlerine gönderilecek.

AA

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