"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Başak Cengiz'in acılı ailesi konuştu

12 Kasım 2021, Cuma 21:00
İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda vefat eden Mimar Başak Cengiz'in annesi, kızının failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ağabeyi ise Cengiz'in kadın cinayeti haberlerini ağlayarak izlediğini anlattı.

Yenimahalle ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, tarif edilemez bir acı yaşadıklarını belirtti. Başak Cengiz'in herkes tarafından sevilen örnek bir kişi olduğunu dile getiren ağabey Cengiz, yaşanan olayı ve vefat haberini alınca büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

 

Fatih Cengiz, "Başak her zaman dürüst, hiçbir zaman yalan söylemeyen, kimsenin arkasından konuşmayan, herkese yardımcı olmaya çalışan, hayvan sevgisi olan bir insandı. Başımıza geleceğini bilmiyorduk ama televizyonlarda kadın cinayetleriyle ilgili haberleri gördüğünde bu konuda kesinlikle bir şey yapılmasını gerektiğini söyleyerek ağlayan birisiydi. Başak böyle bir şeyi hak etmedi." dedi.

Kardeşi Başak Cengiz'in, nişanlısı Mahir Mızrak ile evlilik ve iyi bir mimar olma hayali kurduğunu anlatan Fatih Cengiz, topluma faydalı bir insan olmak için çalıştığını anlattı.

"Benim yavrum kendisini öldürenin düşmanı değil"

Anne Beyhan Cengiz ise kızının kimseyi incitmeyen biri olduğunu söyledi.

"Benim yavruma bu yakışmadı." diyen Cengiz, "Konuşmamış, tanımamış, bilmiyor, benim yavrum kendisini öldürenin düşmanı değil. Doğrunun yanında olun. İdamdan başka çaresi yok. Bıçağı satanlara da ceza verilsin. Niye plan kuruyorsun benim yavruma? Önden gelseydi belki yavrum kaçardı." diye konuştu.

Kızının pazar günü İstanbul'dan Ankara'ya dönmeyi planladığını aktaran anne Cengiz, nişanlısıyla düğün hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Anne Cengiz, "Kınalı yavruma düğün yapacaktım, mezara koydum. Gelinliği, bohçası hazırdı. Benim ocağımda yemek değil ateş kaynıyor. Allah kimseye evlat acısı tattırmasın. Çocuğumu herkes seviyordu. İlkokul öğretmenleri bile arıyor. Herkese merhametliydi. Benim kızım öldürülen kadınlara ağlıyordu. 'Bir plan yapalım, yardım edelim' derdi." ifadelerini kullandı.

Cengiz'in Ağabeyi Fatih Cengiz

Cengiz'in ablası Zennure Türk ise kardeşini öldürenin ailesinin de cezalandırılmasını istedi. Failin avukat annesinin avukatlık belgesinin geri alınmasını talep eden Türk, "Gelsin benim kardeşimi savunsun, annemi savunsun." dedi.

"En ağır cezanın verilmesi gerekiyor"

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak ise hayallerinin yarım kaldığını söyledi

Cengiz'i almak için pazar günü İstanbul'a gitmeye hazırlandıklarını ifade eden Mızrak, en kısa zamanda düğün yapacaklarını, evlendikten sonra yaşayacakları bir ev aradıklarını anlattı.

Mızrak, şunları kaydetti:

"Bu acıyı yaşayan bilir. Taziye mesajları gelip geçici. Bu kor hepimizi ömür boyu yakacak. Başka birilerinin de yanmaması için önlemler alınmasını istiyorum, yalvarıyorum. Bizim meleğimiz savunmasız şekilde gitti. Allah onu cennetine alsın. Bu suçlulara en ağır cezanın verilmesi gerekiyor, yoksa haftaya başka bir Başak Cengiz haberleri duyacağız."

Nişanlısının çiçeği Cengiz'in yatağında

Bir inşaat projesi için İstanbul'da bulunan ve burada uğradığı saldırıda vefat eden Cengiz'in, bir yakınına sosyal medyadan 22 Eylül'de gönderdiği mesajda baharda düğün yapmayı planladığını yazdığı ortaya çıktı. Cengiz'in, babaevindeki odasında düğün eşyalarının yanı sıra nişanlısı Mızrak tarafından gönderilen çiçek de yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Diyet, ilaç ve egzersiz ihmal edilmezse diyabet hiçbir problem oluşturmaz'

    Salgında en çok sağlık çalışanlarının ruh sağlığı olumsuz etkilendi

    Paris Ulu Cami'den, Fransız hükümetine 'dışlanma' tepkisi: ''Reddediyoruz''

    “Bosna Kasabı” lakaplı zalim Mladic'in duvar resminin korunmasına BM'den tepki

    'Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden büyük endişe duyuyoruz'

    Hollanda, 3 hafta 'kısmi kapanma'ya gidiyor

    Biden - Şi görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama
    📷

    Doğu'da en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

    TBMM'nin Azerbaycan kararı Resmi Gazete'de

    Esnaf ve çiftçi zor günler geçiriyor: Böylesini yaşamadık

    Bosnalı hafızlar belgelerini aldı

    Ailenin dokusu bozuluyor

    OHAL itirafı

    Soğanı toprağa vereceğiz

    İslamofobiye karşı dünyayı pedallıyor

    Kuraklık Destekleri acilen yapılmalı

    ABD: Katar, ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerine 'hamilik' edecek

    İngiltere'den Polonya'ya destek

    Dolar tutulamıyor; 10 lirayı geçti

    Başak Cengiz'in acılı ailesi konuştu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme siyaset gündeminde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bosnalı hafızlar belgelerini aldı
    Mehmet ÇETİN

    Burun üzerine
    Ahmet BATTAL

    Açalım şu kapalı çarşıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Müebbetlik bir mahkûm
    Yasemin YAŞAR

    Doğru söylüyormuş gibi yapmak
    Cevher İLHAN

    “Devletten kuruş çıkmıyor”, milyarlar çıkıyor!
    Risale-i Nur'dan

    Dünyadaki adalete bir mahkeme-i kübra lâzım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.