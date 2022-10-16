AMASRA’DAKİ GRİZU FACİASI YİNE GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ. SAYIŞTAY RAPORLARINDA “ANİ GAZ ÇIKIŞI VE GRİZU PATLAMA RİSKİ” İKAZI YAPILMIŞ.

Bakanı Koca: Tedavi altındaki 6 madenciden 5'inin durumu ciddi

"Yaşadığım en büyük acı''

CANIMIZ YANDI - Yine ihmal, yine facia

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Yine ihmal yine facia

SAYIŞTAY 2019’DA RAPORLA UYARMIŞ

HER yaşanan facia sonrası ihmal ve eksiklikler dile getirilirken yaşananlardan adeta ders alınmıyor, yine yeni faciaların yaşanmasına sebep olunuyor. Sayıştay 2019 raporunda, TTK Amasra maden ocağı ile ilgili, “üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığı; çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski artıyor” ikazı yapılmış.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE NEDEN OLMUYOR?

Uzmanlar, grizu patlamalarının “önlenebilir, öngörülebilir ve mücadele edilebilir” olduğunu belirttikten sonra “Artık gelişmiş ülkelerde, insana değer veren ülkelerde bunlar olmuyor” diyor. Uzmanlar; artan üretim, azalan işçi istihdamı ile işçi sağlığı ve güvenliği gideri ve denetleme olgusunun içinin boşaltılması, yönetenlerin ihallerinin yaşanmasına yolaçtığına dikkati çekiyor.

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BAŞIMIZ SAĞ OLSUN - Yine ihmal yine facia

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında Cuma günü saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi.

CAN KAYBI 41’E YÜKSELDİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada 41 kişi vefat etti, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

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SAYIŞTAY’IN 2019 RAPORUNDA RİSKE DİKKAT ÇEKİLMİŞ

Sayıştay’ın 2017 yılı raporunda, Bartın Amasra’da facianın yaşandığı maden ile ilgili “Ocak ana havalandırması tersine çalıştırılabilecek nitelikte değildir” tespitinin yapıldığı görüldü. Sayıştay’ın 2019 yılı raporuna dikkat çeken CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise “Sayıştay, Bartın Amasra’daki üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığını; çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğunu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski artıyor diyor” açıklamasını yaptı.

Amasya - anka

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KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra’daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.

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VEFAT EDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Yasin Bulut, Sabih Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gündoğan Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Hacet.

Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi. Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek, “Bütün duamız, niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun” dedi.

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BAKAN DÖNMEZ: GRİZU PATLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın nedenine ilişkin, “İlk eğerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde” ifadelerini kullandı. Dönmez basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı: “Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Tekrar başımız sağ olsun diyorum.”

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Cenazeler ailelerine teslim edildi

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada vefat eden işçilerin yakınlarının bekleyişi, cenazelerin bulunduğu Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Bartın Devlet Hastanesi önünde sürüyor.

Kimlik tespiti yapılan madencilerin cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim ediliyor. Cenaze nakil araçlarına konulan işçilerin naaşları, cenaze namazının kılınacağı camilere götürülüyor. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay ekipleri de hastane önünde bekleyen ailelere psikososyal destek veriyor.

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VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne geldi. Vali Arslan, maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım” dedi.

Bartın - aa